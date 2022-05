PALO POMIRENJE KARLEUŠE I SEVERINE POSLE 6 GODINA: Otkrivamo sve detalje TAJNOG SUSRETA U BEOGRADU, evo koja je prva PRUŽILA RUKU

Jelena Karleuša pomirila se sa Severinom Vučković, koju je svojevremeno prozivala na društvenim mrežama.

Do susreta između njih dve, kako Kurir saznaje, došlo je ove nedelje u restoranu u Beton hali u Beogradu, na jednoj proslavi na kojoj je Seve pevala. Karleuša je sa svojim društvom uživala u hitovima hrvatske pevačice, pa je i tim postupkom pokazala da su sve nesuglasice između njih dve rešene.

- Severina je napravila dobru atmosferu sa svojim bendom. Bila je sva u crvenom i u dobrom raspoloženju. Bilo je tu dosta poznatih ljudi, a među njima i Nikola Rokvić, koji je u jednom trenutku sa Seve otpevao i njen duet sa Sašom Matićem, što je oduševilo prisutne. Ipak, najveće iznenađenje je bilo kada se pojavila JK. Pošto je bila obučena u dugu neon zelenu haljinu, privukla je pažnju svih prisutnih. Ona je sa svojim društvom sela za jedan od centralnih stolova. Bila je baš vesela, sve vreme je đuskala i pevala Severinine stare pesme - priča naš izvor i dodaje da je te večeri došlo do preokreta i pomirenja.

- Kada je završila sa nastupom, Severina je prošla pored Karleušinog stola i pružila joj ruku. Jelena se osmehnula, pohvalila joj je stajling i rekla da odlično izgleda, nakon čega je i Seve uzvratila komplimente. Kratko je to trajalo, ali je bilo lepo videti da su razmirice iza njih - završava naš izvor.

Podsetimo, sukob dve pevačice započeo je zbog "krađe ideja". JK je dugo najavljivala saradnju s reperkom Sajsi MC, a čak su i snimile radnu verziju pesme "Lokal beogradizam". Ipak, pesma nije objavljena, i to zbog Seve, koja je preduhitrila koleginicu i snimila duet "Silikoni" sa istom reperkom. - I dalje ne verujem kolika je Severina jadnica. Mene bi bilo sramota da nešto što drugi najavljuju mesecima predstavim kao svoju ideju. Svakako, šta očekivati od žene koja onako loše puši - napisala je JK, aludirajući na njen eksplicitni video s jahte snimljen pre skoro dve decenije.

Karleuša je potom nastavila da proziva Vučkovićevu u nekoliko navrata na svom Tviter profilu, na kom je tada bila izuzetno aktivna.

- Dama ne može biti žensko koje je snimilo hard-kor pornić. Ili grešim? - napisala je tada ona.

Njih dve srele su se na koncertu Saše Matića 2016. u Beogradu. JK je prošla pored Seve ne pogledavši je, a Vučkovićeva se na to samo kiselo nasmejala.

- Prošla sam, kako kažu, "nijemo" i bez odgovora pored Severine samo zato što je nisam prepoznala. Sori. Nema zle krvi. P. S. Pozdrav i za Seve i za Kebu! - napisala je ona tada na Fejsbuku, a jednom prilikom ju je potkačila u Ofenbahu, gde su obe imala nastup isto veče, samo u drugim diskotekama. - Hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju. Ko nije mogao da uđe, slobodno neka ide kod Severine, tamo ima mesta - rekla je tada pevačica. Vučkovićeva nikada nije uzvratila koleginici na prozivke.

JK: Nemam ništa protiv Seve, ja se samo šalim!

Karleuša je i javno pričala o svojoj hrvatskoj koleginici, pa je tako pre pet godina za jednu bosansku televiziju otkrila da se ona samo šali sa Severinom.

- Ja volim da se šalim. Inače sam duhovita osoba, ljudi ne treba da me shvate zdravo za gotovo kada se šalim. Nemam ja ništa protiv Severine, ali bilo je, namestilo mi se u tom momentu, morala sam to da kažem. Ali "no hard feelings" (engl. bez ljutnje) - rekla je ona, pravdajući tada svoje tvitove posvećene Severini.