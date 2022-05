OD OVIH VELIKIH HITOVA BI ZARADIO OGROMNE PARE, A BEKI IH JE ODBIO! Pevač o greškama u svojoj karijeri, pa otkrio DA LI SE KAJE

Pevač Beki Bekić je prvu ploču snimio je 1981. godine, ali je i danas njegovo ime aktuelno, a muzika i dalje prisutna. Za svoje pesme kaže da sporo osvajaju, ali dugo traju, a u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji je otkrio kako je krenula njegova muzička karijera.

foto: Kurir televizija

Voditeljima Milici Marković i Milošu Anđelkoviću ispričao je da se želja sa muzikom rodila već kad je imao osam godina.

- Ja sam krenuo po kafanama i restoranima da pevam sa 8,10 godina. Moj početak je bio u prvom razredu osnovne škole kada sam pevao u horu. Krenuo sam tako i onda su se ređali muzički uspesi. Moji nisu bili za to, bili su za to da se posvetim školi i da što više učim. Moj otac je uvek govorio sve je to lepo što hoću da pevam, ali moram od nečega i da živim. Tako sam ja nakon završene srednje škole upisao Višu ugostiteljsku školu i polako počeo da pevam. U srednjoj školi sam ja znao da želim da se bavim muzikom. Sa kulturnim centrom sam išao na nastupe, takmičenja, pevao sam i primetio me je tad Ruždija Krupa i Nedeljko Biljkić. Poslali su mi telegram da dođem kod njih. Ništa nije slučajno, ja sam na neki način imao i sreće da susrećem pozitivne i prave ljude od kojih sam dosta naučio i koji su me gurali da idem napred - ispričao je Beki Bekić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Milice Marković i Miloša Anđelkovića da li je tačno da je tokom karijere uvek birao pesme kao i da se nikada nije zanosio Bekić kaže da jeste tačno, a potom i otkrio koji muzički hitovi su bili njemu namenjeni.

- Svi mi pevači nekada i pogrešimo kada nam ponude pesme. Meni su bile ponuđene pesma "Mali mrav" i "Svađalice moja mala". U tom momentu se nisam pronašao u tim pesmama. Ne kajem se što sam odbio te pesme, da sam krenuo tim putem to ne bih bio ja. Pesma "Mostovi na Morači", ja sam tu pesmu napravio za sebe, vezan sam za tu pesmu, međutim osetio sam da publika neće prihvatiti mene. Ta pesma je otišla u prave ruke, na nastupima mi traže da je pevam. Sada je veliki hit - otkrio je pevač.

foto: Kurir televizija

