NUDILA MU SATOVE, KOLA, KUĆU, SAMO DA BUDE SA NJOM! Golubović ispričao sve o starijoj ženi: Radila je kao MAKRO, mi smo je POKRALI

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović u svojoj ispovesti otvorio je dušu o privatnom životu.

Golubović je ispričao i jednu urnebesnu anegdotu, kada mu je jedna starija gospođa nudila sve što ima, samo da bude s njom.

- Za mnoge žene sam bio fatalan! Dođe baba od 70 godina, kaže mi: 'Biraj rolekse, biraj mercedesa, evo ti kuća u Oberkaselu, sve, samo budi moj!' Ja ne znam šta da radim, kažem joj: "Čibe, bre, baba!" Ta Helga je prvo bila prostituka 20, 30 godina, tamo u Nemačkoj je to bilo legalizovano odavno. Postala je makro, imala je svoje devojke, ubijala se žena od para! Mi je poplašimo dva-tri puta, ja je pokrao! Ja, lopuža iz Srbije, dođem, uzmem i vratim se nazad. Sad ona došlo mene da angažuje da je branim od mene koji sam je pokrao. Ja joj kažem: 'Ne brini, to su sitni lopovi. Budi dama, ti si puna k'o brod, šta te briga za jedan dijamant, 70.000 maraka, to će se sve nadoknaditi. Sad kupi u inat još veći, od 2.5 karata'. Ona kupila stvarno, pa joj mi uzeli i taj od 156.000 maraka - priča Kristijan u jednom dahu.

foto: Printscreen/Red Tv

Golubović je otkrio i da li se u nekom trenutku svog života pokajao za svoje postupe, i to samo zbog majke.

- Au, majka se napatila sa mnom! Jako se napatila... To je jedina žena na svetu koja je iz Beograda do Atine, a ima 1000 kilometra, dolazila 200 puta godišnje da me vidi i da me poseti u zatvoru, da me pita kako sam, da mi donese, prinese, da odnese... Svejedno što je izvor novca bio od mene. Dosta sam joj se odužio, moja majka je jednostavno bila takva. Bila je lavica koja je svoju decu uvek čuvala i kad su oni odrasli i postali veliki lavovi i lavice, ona je nastavila dalje - zaključuje Kristijan u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:41 JAKO ME TO BOLI! Kristijan sa knedlom u grlu progovorio o Ivani: Nikada nisam mogao ni da POMISLIM da je OVO MOGLO DA SE DESI