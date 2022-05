SEVERININ BIVŠI POSTAJE OTAC ČETVRTI PUT! Supruga KRALJA bakra trudna, otkriven i POL BEBE! Milan i Bojana PRESREĆNI!

Bivši muž Severine Vučković Milan Popović postaće otac četvrti put. Bojana je sada ponovo u blagoslovenom stanju.

Kako Republika prenosi, Bojana nosi devojčicu. Milan i njegova supruga su presrećni zbog prinove i sa velikim nestrpljenjem očekuju rođenje ćerkice.

Nas dvoje smo se upoznali u Beogradu. Bojana je iz dobre beogradske porodice, obrazovana, oštroumna, snalažljiva, uvek spreman na šalu - rekao je svojevremeno Popović.

Severina Vučković majčinstvo posmatra kao najvažniju ulogu u svom životu, a uprkos tome što ima sudsku zabranu da javno priča na temu privatnosti naslednika, nedavno je u intervjuu za svesno napravila prekršaj, ponosno govoreći o njemu.

- Ja sam najsrećnija osoba, jer sam majka jednog predivnog dečaka. Ponosna sam, dosta sam stvari naučila, očvrsnula i napravila zbog tog dečaka. To je moja najlepša emocija. Ništa me više ne plaši, sve me raduje. Ubitačna kombinacija. Strah od života i od ljudi ostavila sam u četrdesetim godinama. Preostaje mi radost života. - rekla je Severina, a na pitanje koliko joj je Aleksandar sličan odgovorila je:

- Vidite, to je benigno pitanje koje postavite svakoj javnoj osobi i ona s radošću i ponosom priča o svom detetu. No za mene nije benigno. Ja ne smem, moram da ćutim i odmeravam šta ću reći. Uprkos tome reći ću da sam spremna za njegovo pubertetsko doba. To sam prihvatila od svoje voljene majke, prekrasne žene koja me je naučila kako se stoji uz svoju decu i kako im treba verovati. Upravo zbog mog stava i odgoja, jer sam ga sama podizala on je predivno dete puno ljubavi. Moj svet. Sve volim da radim s njim. Jedino ne znam da igram igrice, ali mislim da sam mu inače kul. Onda znate da ću moći i sa pubertetom. Puno su gore pubertetlije od skoro šezdeset godina koji te potežu za kikice i povlače po sudovima - objasnila je ogorčena pevačica za Gloria.hr.

