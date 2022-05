POZNATA PEVAČICA POBEGLA U ITALIJU ZBOG PROSTITUCIJE! Vanja Bulić nikad oštrije: Ona nije elitna, ona je JADNICA

Region bruji o aferi ''elitna prostitucija'' i velikoj akciji u kojoj u kojoj je uhapšeno 29 osoba u Beogradu.

TV voditeljka čije se fotografije nalaze u jednom od kataloga estradnih prostitutki pobegla je tada iz zemlje u paničnom strahu od hapšenja. Ona se trenutno nalazi u jednoj evropskoj zemlji, u koju je otišla na dan velike policijske akcije u kojoj je uhapšeno nekoliko makroa i prostitutki.

Novinar, pisac i TV voditelj Vanja Bulić otkrio je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji da je napomenuta pobegla u Italiju, a potom i izneo svoj oštar stav o elitnim prostitutkama.

- Tačno pre 30 godina se na televiziji pojavila prostitutka. Sutradan je to bio užas u novinama, koga sam ja to doveo u emisiju. Nakon par meseci sam doveo svingerski par, a nakon toga su sve novine počele intervjue da rade sa njim. Zna se šta podrazumeva elita, to je "lova". Jedno se ime spominje stalno, ona je pevačica i lepotica koja je pobegla za Italiju. Ovde se može govoriti o elitnoj klijenteli a ne elitnim prostitutkama. Imena koja se pominju nisu elitne, one su jadnice, prošle kroz razne TV programe da bi sebe izreklamirale - rekao je Bulić.

Spisateljica Jasmina Ana, koja je takođe bila gost emisije izjavila je da se elitne prostitutke kriju iza drugih zanimanja.

- Pre 20, 30 godina nije bilo elitne prostitucije. Skoro je Šešelj rekao da kada se vratio sa "dugog službenog puta" zatekao je novu pojavu u Srbiji, a to su politički analitičari i elitne prostitutke. To je živa istina. Elitne prostitutke se kriju iza drugih zanimanja, ona je kod nas ekranizovana - rekla je spisateljica, a potom i otkrila voditelju Ivanu Gajiću da je napisala istinitu priču jedne poznate, bivše pevačice:

- Ja sam napisala istinitu priču po priči jedne bivše pevačice, poznata osoba je u pitanju - rekla je Jasmina.

Kurir je pre mesec dana pisao o TV voditeljki, za koju je izvor napomenuo da je čim je otišla u inostranstvo, voditeljka je nestala sa svih svojih društvenih mreža, koje je ugasila, a i odmah je obrisala i sve provokativne fotografije sa sajtova na kojima se reklamirala.

- Zanosna crnka je baš unovčila svoje telo. Bila je jedna od skupljih devojaka u katalogu, imala je ekstratarifu. Od bavljenja prostitucijom zaradila je i za luksuzni stan i automobil. Ona je bila jedna od najtraženijih devojaka koje se bave tim poslom, jer su je makroi nudili kao devojku koja je najbolja u seksu, pa je samim tim imala i privilegiju da bira s kojim će od klijenata biti. Nju nije mogao da ima svako, već samo koga ona izabere. Svi muškarci koji su bili s njom kažu da jeste zaista vrhunska - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Voditeljka je najpre radila za uhapšenog makroa Duška Banjca, Kajinog menadžera i kuma. Međutim, tikva između njih dvoje je pukla pre dve godine zbog 1.000 evra. Posle toga počela je da sarađuje i s bivšom ženom poznatog pevača koja je madam, i to jedna od glavnih. Kada je počela najnovija akcija hapšenja, brže-bolje je otišla u inostranstvo. Odmah je krenula da uklanja tragove. Kad je videla svoju fotografiju u jednom od kataloga koje je Kurir objavio, pretrnula je od straha, jer joj je jasno da je otkrivena i plaši se da će i njeno ime kad-tad osvanuti u medijima. Sada je još van zemlje, gde čeka razvoj situacije, za sada ne razmišlja o povratku u Srbiju - završava naš izvor dobro upućen u elitnu prostituciju.

