ISTINA O ORALNOM ZADOVOLJAVANJU U ZADRUZI! Oglasila se bivša rijaliti učesnica, otkrila sve o odnosu sa Sandijem i ŠOKIRALA!

Afera koja je protresla rijaliti ,,Zadrugu" je priznanje Sandija Kojića da ga je bivša cimerka Vanja Rašova oralno zadovoljila, o čemu je on već govorio ranije.

Naime, Kojić je tvrdio da ga je Vanja dovela do ludila njenim oralnim sposobnostima, a sada je isplivala njena strana priče, koja je malo reći frapirajuća.

Naime, portal Republika.rs došao je do saznanja o istini koja se zapravo dogodila na imanju. Vanja Rašova tvrdi da do oralnog zadovoljavanja nije došlo, te da se čak gadila i da ga poljubi.

- To se uopšte nije desilo, on je sve to slagao, ja ne mogu da verujem na šta je lik bio spreman. On je rekao da sam ja njega oralno zadovoljila, a meni se bukvalno gadilo da ga poljubim, a ne da ga zadovoljim. On se baš osećao, da se tako kulturno izrazim, da ne koristim neke lošije reči! Krivo mu je bilo što nisam htela da budem sa njim - govori Vanja.

foto: Kurir/Ana Denda

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)