PROFITIRALA OD AFERE SA PROSTITUCIJOM! Dušicu sad hoće i Kinezi, pevačica osvaja SVET

Dušica Grabović profitirala je od afere s prostitucijom koja je kao bomba odjeknula u medijima. Pevačica je postala tražena u Americi, Australiji, Kanadi, pa čak i u Kini. Kako Kurir saznaje, ona dobija ponude da nastupa u tamošnjim najpoznatijim klubovima u mestima gde žive i rade naši ljudi.

Grabovićeva je godinama boravila u "zemlji kengura", pa je često na društvenim mrežama objavljivala snimke s tezgi, a kako stvari stoje, dobro joj se isplatilo što je poslednjih dva meseca bila tema broj jedan u medijima, pa se za nju čulo sve do Azije, gde nijedna naša estradna zvezda nije pevala. Tim povodom kontaktirali smo s Grabovićevom i ona je potvrdila naša saznanja.

- Tako je, dobila sam ponude da nastupim u Kini, tačnije u Šangaju. Vlasnik jednog kluba me je pozvao i verovatno će se to desiti od jeseni. U planu je i turneja po Kanadi i Australiji, gde sam živela. Trenutno sam preokupirana obavezama oko pesme i spota "Slavim život", koja će da bude megahit, videćete. Već su je čule mnoge poznate ličnosti i oduševile se. To sam dobila na poklon od Sanje Vučić iz grupe Hurricane, koja mi sprema još jedan hit. Otkako sam obukla Jovanu Jeremić, žene su odlepile i sad razmišljam da napravim svoju modnu liniju - rekla je Grabovićeva.

