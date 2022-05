SEVE ISKOPIRALA ĆANU, PEVAČICA SE OGLASILA! Otkrila da li joj smeta što joj HRVATSKA pevačica krade fore, evo šta joj je PORUČILA

Pevačica Severina Vučković stigla je na jednu privatnu proslavu kamionom i time šokirala prisutne, a snimak njenog neobičnog dolaska podelio je javnost.

I dok su jedni oduševljeno reagovali na njen performans, drugi su je žestoko iskritikovali smatrajući da je iskopirala folk pevačicu Stanojku Mitrović, poznatiju kao Ćanu, koja je prošle godine na jednu svadbu došla istim transportnim vozilom.

I dok bi mnoge pevačice jedva dočekale da prozovu koleginice zbog kopiranja, Ćanu je koleginičin postupak nasmejao i obradovao iako ga smatra već viđenim.

- Čim je nešto već urađeno, vodi se kao ponovljeno ili kopija kada to uradi neko drugi. Meni je to simpatično i raduje me što se moj dolazak kamionom na jednu svečanu proslavu dopao Severini ili već organizatorima koji su je angažovali da uradi isto. Samo da je radosti i slavlja, pa neka me svi kopiraju, meni to ne smeta, baš suprotno, čini me srećnom. Neka je živa i zdrava - rekla je Ćana za Alo, i velikodušno ustupila još nekoliko ideja za performans svojoj koleginici iz Hrvatske.

- Ne možemo da izmislimo toplu vodu, pogotovo mi koji smo decenijama na estradi i zbog toga se dešava da se ponavljamo ili imamo slične preformanse, dolaske na proslave, koncerte. Poznata sam kao Ćana iznenađenje. Ne znam šta sve nisam radila kako bih proslave ljudi koji me pozovu učinila posebnijim. Hiljadu puta sam u problemu šta novo da smislim zajedno s domaćinima. Izlazila sam iz kuhinje, oldtajmera, kamiona, kuhinje, krila se gde god sam mogla s ciljem da na pravi način obradujem one koji me angažuju. Ostalo je još da dođem na tenku. To su sve neke ideje koje događaj učine specifičnim i drago mi je da je Severina koja je zaista velika zvezda pristala na jednu od tih ideja. Donela je osmeh i meni, pa sigurno onima kojima je uveličala proslavu. Svima nam fali osmeha u ovim teškim vremenima - navela je Ćana, i istakla da je važno da pevači postave granicu tokom angažovanja.

- Ljudima svašta padne na pamet, a pevači su ti koji moraju da štite svoje ime, karijeru i delo. Nema tog novca koji bi mogao da me natera da uradim nešto što bi degradiralo moju karijeru i ime koje sam decenijama stvarala - zaključila je folk pevačica.

