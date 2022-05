KONSTRAKTA OD EVROVIZIJSKOG HITA TEŽA ZA 16.000 €! Estradni menadžeri otkrivaju koliko para umetnica može da ZARADI OD KONCERATA

Ana Đurić Konstrakta dobro će unovčiti visoko peto mesto koje je osvojila na Evroviziji i popularnost koju je stekla predstavljajući Srbiju s pesmom "In corpore sano".

Kako je i sama umetnica izjavila nakon povratka iz Torina, ona će tokom leta sa svojom grupom Zemlja gruva imati više koncerata i to uglavnom festivalskih, a oni su zakazani tokom prethodnih meseci, nakon što je pobedila na festivalu Pesma za Evroviziju '22. Šira javnost je tada prvi put čula za Konstraktu i pravac muzike kojim se ona već duže vreme bavi.

Tada je stekla simpatije i popularnost, kako u Srbiji i regionu, tako i širom sveta. Njen hit "In corpore sano" postao je za kratko vreme planetarno popularan, pa je tako završio i na Global viral listi Spotifaja, na kojoj je zauzela 23. mesto, što do sada nije uspelo nijednom izvođaču iz naše zemlje. Samim tim, ni cena njenih nastupa ni koncerata više neće biti ista kao ranije. Prema proceni estradnih menadžera Saše Mirkovića i Saše Đurića, s kojima je Kurir razgovarao, ona će za predstojeće nastupe uzeti mnogo više novca.

Po Mirkovićevim rečima, taj iznos bi mogao da bude čak i 60.000 evra.

- Konstrakta će biti popularna u prvom naletu, još nekih mesec dana. Da bi ta popularnost opstala, potreban je ozbiljan rad u narednim mesecima. Ona je takav izvođač da nema šta da traži po klubovima, jer njena pesma je fora, trik... Takve pesme nisu za široke narodne mase. Konstrakta je više za neki festival. Možda će sad posle Evrovizije moći da zaradi od 1.500 do 3.000 evra po nastupu, i to u najboljem slučaju. Što se tiče njene zarade od pregleda na Jutjubu i striming platformama, ona, s obzirom na to da leti nema puno pregleda, od evrovizijske pesme u ovom tromesečju može da zaradi oko 30.000 evra, najviše do 60.000 evra sveukupno - smatra Mirković, dok za razliku od njega, njegov kolega Saša Đurić tvrdi da postoji mogućnost da Konstrakta zaradi i do 10.000 evra po jednom koncertu.

- Konstrakta je bila odlična, ja bih iskreno voleo da ona može da zaradi i pet i deset puta više nego što je realno da će da zaradi u našoj zemlji. Ona je to zaslužila, ali koliko će taj njen fazon proći ovde na terenu, to je pitanje... Po mom mišljenju i iskustvu, realna cena njenog nastupa, s obzirom na njenu priču i koncept, bila bi 10.000 evra. Ona treba maksimalno da iskoristi taj hajp koji sada ima. Želim joj svu sreću u tome - rekao nam je Đurić.

Poznata je činjenica da se za milion Jutjub pregleda plaća u proseku oko 1.000 evra, što znači da je zarada od 15 miliona pregleda Konstraktine pesme sa festivala Pesma za Evroviziju '22 oko 15.000 evra, a isti iznos će imati i od svih pregleda sa nekoliko snimaka sa zvaničnog kanala Evrovizije. Treba napomenuti da Konstrakta ovu zaradu od kanala "RTS Pesma Evrovizije - zvanični kanal" deli napola s Javnim servisom, što znači da je "teža" za 7.500 evra, dok se zarada od evrovizijskog kanala deli napola između njih i RTS, a RTS polovinu svog dela daje izvođaču, tj. Konstrakti (3.750 evra).

Osim Jutjuba, daleko više se zarađuje od preslušavanja i skidanja muzike sa ostalih digitalnih platformi, kao što je npr. već pomenuti Spotifaj. Tu cena za milion strimova iznosi u proseku od 3.000 do 3.500 evra. Trenutno na ovaj platformi Konstrakta ima nešto malo manje od tri miliona pregleda, što znači da, s obzirom na to, i ovde deli zaradu po pola sa RTS, od ove platforme trenutno na računu ima oko 5.000 evra više, dok je na zvaničnom Spotifaj kanalu pesma postavljena tek u utorak, pa će i od nje imati određenu zaradu u narednom periodu.

Dakle, kada se sve izračuna, do sada je Ana od pesme s latinskim nazivom zaradila 16.000 evra.

