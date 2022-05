EVO DOKAZA DA JE KONSTRAKTA OMILJENA! Pojavio se VIDEO koji pokazuje PUBLIKU: Zdrava umetnica HIPNOTISALA SVE u hali! (VIDEO)

Sinoć je u Torinu održano finale takmičenja za "Pesmu Evrovizije", a gotovo da nema osobe na svetu koja nije uživala u neverovatnom spektaklu muzičkih numera, vrelih nastupa, fantastičnih scenskih efekata i nizu prezanimljivih reakcija.

Srbiju je na ovom takmičenju predstavljala Ana Đurić Konstrakta, koja je svojom pesmom "In corpore sano", bukvalno oduševila ceo svet. Danima pred takmičenje gotovo da nije prestalo da se priča o njoj, a pregledi na Jutjubu, kao i komentari na društvenim mrežama dokazuju to.

foto: Printscreen YT

Svi su očekivali da će se Konstrakta visoko kotirati na tabeli, ako ne i pobediti, a to se i desilo. Srpska predstavnica zauzela je peto mesto i time još jednom oduševila svet.

Ipak, mnogo važnije od pobede je oduševljenje publike ovim nastupom. Naime, pojavio se snimak koji je dokazao da je Konstrakta doslovno hipnotisala sve koji su se nalazili u hali Pala Olimpiko. Ova hala raspolaže sa 15.657 mesta, a čak i da nije radila punim kapacitetom, činjenica da je je neverovatan osećaj kada svi prisutni u hali tapšu zajedno sa izvođeačem.

Baš to se dogodilo tokom Konstraktinog nastupa. Publika je njen izlazak na scenu dočekala ovacijama, a da bi u trenutku kada su počeli uvodni stihovi u hali nastao muk. Čim je naša predstavnica došla do refrena nije postojala osoba koja nije tapšala u Konstraktinom ritmu. Kako je to sve izgledalo pogledajte u videu iznad.

