OVOJ NAŠOJ PEVAČICI JE IGOR STAROVIĆ BIO KUM Ne može da se pomiri sa GUBITKOM: Teško mi je da o njemu pričam u PROŠLOM vremenu

Pevačica Zorana Pavić otkrila je da joj je Igor Starović bio kum, da su zajedno prošli mnoge emotivne i lepe stvari, jedno u drugo imali bezgranično poverenje, ali i planirali putovanje.

- Moj pokojni deda Milan Bjelogrlić mi je rekao da mi sa Starovićima imamo neko staro kumstvo i kad god se Igor pojavio govorio je: "Evo nam ga kum." Eto, deda nas je okumio... Igor nije bio samo sjajan pevač, već i sjajan čovek, večiti dečak. Čuli smo se nedavno, ugovarali da putujemo zajedno poslovno u Sarajevo, da posetimo naša mesta. Zadnji put kad smo bili u Sarajevu vodio me je na ručak, ja sam želela posle da platim piće, što on nije dozvolio, rekao je: "Kumo, kad si pored mene, za novčanik se nećeš hvatati." Kad smo se vraćali, svratili smo kod njegovog brata na Zlatibor, potom kada je trebalo da radi koncert onlajn, brat mu je bio jako bolestan, ali, bogu hvala, izvukao se. Igor me tada zamolio da ga razumem, da odložimo koncert jer će on ostati uz brata da pomogne - kaže pevačica za Republika.rs i dodaje:

- Imao je stav, bio je sjajna i stabilna ličnost, ovo je takva tuga. Njegove pesme će trajati zauvek, iza sebe je ostavio veliku muzičku baštinu, sećam se kad sam gostovala s njim kod Lee Kiš, svi mladi pevači su znali njegove hitove. Dosta smo pričali o emocijama, mogla sam da mu kažem svu svoju intimu i da dobijem dobar savet. Znam da je pre dosta godina bio u vezi s jednom devojkom koja se, nažalost, razbolela i znam kako se prema njoj ophodio... S punom podrškom! Pripremao je album, išao redovno u teretanu poslednjih meseci... Jako mi je teško da o njemu pričam u prošlom vremenu...

