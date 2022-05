KUM PEVAČICE KAJE OSTOJIĆ U PRITVORU REŠIO DA NAPIŠE KNJIGU! Banjac neće da bude upamćen kao MAKRO, sad raskrinkava PROSTITUCIJU!

Menadžer pevačice Kaje Ostojić Duško Banjac, koji je osuđen za posredovanje u elitnoj prostituciji, ima nameru da poput svog kolege, takođe osuđivanog makroa Mihaila Maksimovića - napiše knjigu.

On je, prema rečima njegovog prijatelja, čije ime i prezime je poznato našoj redakciji, na tu ideju došao dok je prethodna tri meseca bio u pritvoru. Kako tvrdi njegov drug, Banjac nema nameru da otkriva imena prostitutki s kojima je radio, već će to štivo biti bazirano na njegovom životu, hapšenju i odnosu sa estradom.

foto: Privatna Arhiva, Instagram

- Još uvek se nisam video s Duškom, ali su mi prijatelji rekli da ima nameru da za svoju dušu napiše knjigu, koju će pokloniti svojim prijateljima. On nema želju da se promoviše u javnosti kao registrovani makro, kao što je to Mihailo uradio, već će to da stavi na papir zbog porodice i ljudi koji ga cene. Iskreno, ne znam da li je počeo da piše ili tek ima nameru. Još uvek se nismo videli, zvao sam ga, ali se nije javljao. Bićete obavešteni o detaljima.

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Facebook

Nismo uspeli da stupimo u kontakt s Banjcem jer nam se, kao i našem izvoru, nije javljao na broj poznat redakciji. Ali ovim povodom pozvali smo i Mihaila Maksimovića, koji je napisao knjigu "Tajne Marije Magdalene", koja je uveliko u prodaji. On je podržao kolegu Banjca u nameri da napiše svoju životnu priču. - Svaka istina koju je autor spreman da javno kaže je vrlina spoznavanja svoje ličnosti i time pokazuje svoje vrednosti, što sam i ja pokazao svojim primerom. Svaka čast i želim mu veliki uspeh - poručio je Maksimović.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram, Marina Lopičić

Podsetimo, Banjac i Nikola Anđelić, unuk pevača Ere Ojdanića, priznali su krivicu i osuđeni su na po 14 meseci zatvora, uslovno tri godine i na novčane kazne od po 400.000 dinara. Njihova saradnica Jelena Jojić, beogradska madam koja je s njima uhapšena zbog sumnje da je posredovala između klijenata i prostitutki i za to uzimala 40 procenata zarade, takođe je priznala krivicu i osuđena je na 15 meseci zatvora, uslovno na četiri godine i kaznu od 500.000 dinara.

Uvek uz njega Kaja podržava kuma U jeku skandala nastalog zbog hapšenja Banjca zajedno s Nikolom Anđelićem zbog posredovanja u prostituciji, oglasila se Duškova kuma Kaja Ostojić, koja je rekla da je i dalje uz njega. - Mnogo mi je teško što ovo svaki dan čitam, moja slika se provlači. Da, on je moj kum, koji je bio uvek uz mene, ne samo za mene nego za mnoge druge ljude. Jako mi je mučno sve ovo, ali ja ne ograđujem sebe od svojih prijatelja nikad. Stajem u odbranu ovih momaka s ljudske strane, mi poslovno ne sarađujemo jer se ja ne bavim pevanjem više - rekla je ona pre dva meseca.

Ekipa Kurira

Bonus video:

01:06 KOD NAS JE SVE JEFTINO! Mili Čolić: SRAMNO je da STARLETE zovemo elitnim PROSTITUTKAMA (KURIR TELEVIZIJA)