VAŽI ZA NAJLEPŠU VODITELJKU I VERENA JE ZA STOMATOLOGA: Kosjerina je ovako upoznala Bojana, planiraju svadbu, a jedno ih je OMELO!

Voditeljka Dragana Kosjerina koja važi za jednu od najlepših sa javne scene retko kada deli intimu, a svi znaju da je u dugogodišnjoj vezi.

Dragana uživa sa zgodnim stomatologom Bojanom Perduvom. Njih dvoje su želeli da naprave svadbu 2020. godine, ali ih je situacija sa korona virusom omela.

- Pandemija je svima poremetila planove, poslovne i privatne. Ono što nam je svima zajedničko u ovom trenutku je osećaj neizvesnosti. Ne znamo kako će se život odvijati kroz nekoliko meseci, ne znamo ni kada ćemo moći ponovo da putujemo, okupljamo društvo... Sve smo planove, u skladu sa tim, stavili na pauzu i čekamo da uhvatimo korak sa dinamikom situacije - rekla je Kosjerina ranije za "Blic".

foto: Dragan Kadić

Zajedno vole da putuju po svetu, obilaze egzotične destinacije, te često zajedničke fotografije objavljuju na društvenim mrežama. Inače, voditeljka je jednom prilikom istakla šta joj se sve dopada kod njenog verenika.

- Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo - istakla je Dragana.

Inače, par je upoznala zajednička prijateljica.

- Upoznala nas je zajednička prijateljica Zorana. Ona je dobro procenila naše senzibilitete i interesovanja - rekla je svojevremeno Dragana.

foto: Printscreen/Instagram

