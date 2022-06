OGLASIO SE MIROSLAV ILIĆ NAKON GLASINA DA JE ZABRANIO GRANDU SVOJE PESME! Pevač pobesneo, pa odbrusio, evo šta je poručio!

Vest da je pevač Miroslav Ilić "Grand produkciji" zabranio da izvođači u takmičenju "Zvezde Granda" pevaju njegove pesme izenadila je mnoge.

On se sada oglasio tim povodom i otkrio šta je zapravo istina.

foto: Damir Dervišagić

- To su sve laži! Apsolutno nemam blage veze. Znam šta radi "Grand Produkcija", ali to su gluposti. Da li vam ja ličim na čoveka koji bi nekom nešto zabranio? - rekao je pevač za Informer i dodao:

- Ne znam šta rade, niti kako rade, niti me zanima. Samo me interesuje ko mi sve to stalno smešta?

foto: Printscreen/HypeTV

Kurir.rs/I.B.

