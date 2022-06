SRAMNO! LJUDI SE DIVE OSMAKČIĆU: Tukao i pretio trudnoj devojci, porodica lažirala očevu umrlicu, a na mrežama ga sad HVALE! FOTO

Rijaliti učesnik Marko Osmakčić napravio je pometnju kada je nagovarao trudnu devojku Viktoriju Mitrović da abortira dete, šamarao je u rijalitiju, a potom izašao napolje zbog smrti oca što se ispostavilo kao laž.

Mnogi su osudili Markovo ponašanje i to što je "obmanuo" produkciju "Zadruge" gde je bio jedan od učesnika, ali ima i onih koji su ga podržali.

Pored toga što je Osmakčić dobio 100.000 pratilaca za samo dva dana, sada su se na društvenim mrežama pojavili komentari podrške ispod Markovih fotografija u kojima ljudi veličaju to što je uradio.

"Bravo, sine moj dobri" Tamo su sve same k*rave i klošari, nije to za tebe", "Lagano do 200.000 pratilaca", "Bravo, Mare", "Legendo, treba te nagraditi", "Kralj, svaka čast, ti si legenda Zadruge", samo su neki od komentara.

Podsetimo, Marko se oglasio iz Švajcarske nakon što je njegova porodica lažirala umrlicu oca i govorio kako je nadmudrio sve.

