PROGANJAO ĐOGANIJE, BIO LUD ZA NJIMA: 90-ih bežao sa časova na KONCERTE, od DŽEPARCA KUPOVAO KASETE, a onda je UHAPŠEN zbog ovog

Ivan Ivanović Đus kao dete je bio opsednut idolom Gagijem Đoganijem, frontmenom grupe Fanki G, toliko da je visio ispred njegovog stana, zbog čega je bio hapšen.

Bivši učesnik rijalitija "Parovi", rođen je osamdesetih godina, a njegovi tinejdž-dani bili su obojeni devedesetim i svime što je bilo aktuelno tih godina. On je, kao i svi tinejdžeri, obožavao tadašnju muziku, išao je na sve koncerte I nastupe. Ipak, najviše je voleo grupu Fanki Gi Gagija, koji mu je bio idol. Iz velike ljubavi prema denseru upadao je u velike probleme.

- Đus je bio klasično dete devedesetih, rastao je u vreme kada je muzika bila u ekspanziji. Tada je najpopularnija bila čuvena TV Palma, koja je 24 časa emitovala samo muzičke spotove aktuelnih izvođača. Puno muzike koja se nije prikazivala na nacionalnoj TV RTS imala je prođu na Palmi. Jedna od najpopular nijih grupa tog vremena bila je Đoganijeva. Oni su tada tek izdali jedan ili dva albuma, ali su kidali koliko su ih klinci voleli. Đus je od prvog momenta otkako je ugledao Gagija i Anabelu bio zaljubljen u njih i njihove pesme - počinje izvor blizak rijaliti-igraču i reperu koji je i sam harao dvehiljaditih godina.

- On je skupljao pare od džeparca da bi mogao da kupi kasetu s pesmama Fanki G, a isto je radio i za karte kada su imali koncerte.

"Ja sam lud za njima, oni su moji idoli. Volim ih više od mame i tate. Osećam da ću i ja jednog dana da budem kao oni. Anabela i Gagi su moji idoli. San mi je da ih upoznam i budem njihov prijatelj. Sanjam ih kada spavam. Znam sve pesme napamet. Bežao sam sa časova da bih mogao da idem na njihove nastupe", pričao mi je on jednom prilikom.

Svi smo znali da će i on krenuti Gagijevim stopama i da će biti zvezda. Nije bilo šanse da bude nešto drugo. Ipak, od silne ljubavi, Đus je upadao u probleme. Ulazio je u bekstejdž da se slika s njima, pratio ih i pravio opasne prestupe.

- Đus je saznao gde žive Anabela i Gagi i rešio je da ih uhodi, da vidi kako se ponašaju privatno. Želeo je da se slika s njima. Nije ni slutio da to može da bude veoma opasno. Došao je ispred njihove kuće kada su bili van Srbije, a on to nije znao. Šetao je okolo, gledao kroz prozore, virio na vrata. Komšinica je to videla s prozora i odmah je pozvala policiju. Rekla je kako neki dečak hoće da provali u kuću. Došli su i zatekli malog Đusa. Videli su da je bezopasan i da je dete u pitanju. Objasnio im je o čemu je reč, ali se jadničak i rasplakao od straha. Mislio je da će da ga uhapse. Oni su ga priveli u kola i odvezli kući. Plakao je kao kiša. Ne zbog policije, već što te večeri nije video Gagija. Kasnije kada je Gagi čuo priču od komšinice, raspitao se u policiji šta se desilo i saznao da je to bio samo fan koji ih voli. Godinama kasnije oni su postali veliki prijatelji, a zajedno se smeju ovoj situaciji - završava izvor blizak Đusu.

