HOĆU DA RAŠIRIM NOGE KAO NATAŠA BEKVALAC, DA SE ISTAKNE DUBINA: Jovana Jeremić u minjaku pokazala kako se ŠIRI, SVE PRŠTI (VIDEO)

foto: Kurir televizija

Jovana je eksluzivno voditeljki Ljilji Stanišić otkrila da je Marka Kona pitala da joj napravi pesmu.

- Srela sam na aerodromu Marka Kona, to je eksluziva, i rekla sam mu da smisli neku pesmu da ja mogu da izrecitujem ili otpevam neki deo da pesma bude totalno seksi, da ja mogu da obučem triko na sceni - rekla je Jovana gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Jeremićeva je potom izjavila da želi da nosi dubok triko i raširi noge kao što to na nastupima radi Nataša Bekvalac

- Hoću da bude top triko sa dekolteom ili zatvoren skroz kristalima i moja duga plava kosa. Kao Nataša Bekvalac kada krene, pa raširi noge, e to hoću. I da bude onaj visok deo trikoa, da bude top i seksi, da se istakne dubina i da sve pršti od seksipila. Kon mi je rekao da će samo da razmisli da kim da me umiksa, rekao mi je što mu nisam ranije rekla, napravio bi mi pesmu ranije. To će biti mega hit pesma - izjavila je Jovana.

Pogledajte u videu kako je to izgledalo:

00:53 HOĆU DA RAŠIRIM NOGE KAO NATAŠA BEKVALAC, DA SE ISTAKNE DUBINA! Jovana Jeremić u minjaku pokazala kako se ŠIRI, SVE PRŠTI!

