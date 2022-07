DALILINA MAJKA PROGOVORILA O ULASKU U ZADRUGU 6! Emina Mujić riznala da je dobila POZIV, a njen ulazak zavisi od jedne OSOBE!

Kao bomba odjeknula je vest da će u sledeću sezonu "Zadruge" ući majke aktuelnih učesnika Dalile i Dejana Dragojevića, Emina Mujić i Biljana Dragojević.

Povodom ove informacije za Informer.rs oglasila se Emina Mujić koja je priznala da razmatra ovu opciju, ali da njena odluka zavisi od jedne osobe:

- Bilo je poziva, ali još nisam sigurna da li ću prihvatiti ponudu. Iskreno da vam kažem čekam Dalila da izađe iz rijalitija da mi ona kaže svoje mišljenje oko mog ulaska u rijaliti - rekla je Emina i dodala:

- Znala sam u afektu da kažem da ću ući u rijalitiji i da ću reći sve što mi je na duši, ali videćemo, sve zavisi od uslova i od Dalilinih saveta - zaključila je Emina

Na pitanje šta misli o tome što će sa njom ući Biljana Dragojević, Emina je kratko odgovara:

- Ta strana me ne zanima, nisu me interesovali pet godina, kada je Dejan bio moj sin, sada kada je odlučio da im se vrati još me manje zanimaju - završila je Emina.

