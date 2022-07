SKANDAL U NAJAVI! Dalilina majka dolazi na finale Zadruge da se OBRAČUNA s Carem, spremna da se sretne sa njim OČI U OČI!

Emina Mujić, majka Dalile Dragojević, pojaviće se na finalu takmičenja "Zadruga 5" kako bi podržala ćerku, ali i da se obračuna sa Filipom Carem.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog Mujićevoj, ona se prijateljici poverila kako planira da napravi skandal u beloj kući kada se suoči sa izabranikom svoje naslednice.

foto: Printscreen/Zadruga

Skuplja dokaze

- Emina je jako besna zbog svega što gleda na televiziji. Nju baš pogađaju svađe i tuče između Cara i Dalile. Pre neko veče smo sedele na kafi i pričala mi da je videla da joj je ćerka zabranila da dođe na finale. To ju je pogodilo baš, mislim da će sad iz inata otići da bi se obračunala sa Filipom. Rekla mi je planira da ga napadne, da mu saspe sve u lice i da ona poseduje mnogo proverenih informacija o njemu koje će izneti u javnost. Rekla sam joj da to ne radi jer je on agresivan i sigurno će je udariti - ispričala je naša sagovornica, koja nam je otkrila i da Emina želi da između nje i Filipa dođe do fizičkog kontakta:

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

- Počela je da se smeje i rekla mi je: "Pa da li ti stvarno misliš da sam ja glupa kao moja ćerka? To što ona pušta da je budala bije, mene može jednom da udari i poslaću ga tamo gde mu je mesto!" E tada sam ja shvatila da ona namerno neće da se ofira pre finalne večeri, već da planira sve da mu kaže u lice i da ga prijavi ako je udari - zaključila je Eminina drugarica za Kurir. Podsetimo, nedavno je u "Zadruzi" Milan Milošević rekao Dalili da postoji mogućnost da je u finalnoj večeri roditelji sačekaju u studiju kao podrška. Njena reakcija, u najmanju ruku, tada je šokirala gledaoce:

foto: Printscreen/Zadruga

- Majka da mi ne dolazi, ni slučajno! To se zna da ona ne treba da dođe. Ne verujem da će otac doći. Ne mogu tek tako da se susretnem s njim. Ne bih podnela da ja budem ovde, on u studiju i da mu neko nešto dobaci - rekla je Dalila kroz suze.

foto: Printscreen

Iako je bila izričita u svojoj odluci, Dalilu majka izgleda ipak neće poslušati. Ona je nedavno na svom Instagram profilu najavila dolazak:

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- Evo sad da vam Emina kaže, ja ako ne dođem, Dejan uzima prvo mesto, a ako dođem, to je malo teže, a to znaju i iz pete sezone "Parova". Razmisliću o dolasku, da li da Dekiju dam prvo mesto ili da ga neko drugi zauzme, a možete verovati da sve zavisi od mog pojavljivanja. Sad je na vama da glasate da li me želite ili ne u finalnoj noći! Krenite sa glasanjem - napisala je Emina.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/ Ana Denda

