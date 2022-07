OVE ŠTO SU SE ČEREČILE SA MAMINIM DEČKOM NEMAJU PRAVO GLASA! Maja Marinković iznela sav prljav veš, priznala AFERU sa PECOM!

Maja Marinković preotela je muža svoje drugarice Aleksandre Subotić, a sada se oglasila.

Njih dve se poznaju još od srednje škole, koju su zajedno pohađale i od tad su postale najbolje drugarice. Njihovo prijateljstvo pokazalo se i u mnogim sezonama "Zadruge", gde su i zajedno učestvovale.

foto: Printscreen/Red TV

Zbog njihovog prijateljstva, njihove porodice su se združile, a tom prilikom i Maja i Aleksandrin muž Peca. Međutim, paparaco je uhvatio Maju i Pecu na jednom bazenu gde razmenjuju nežnosti.

Tom prilikom ekskluzivno oglasila se Maja Marinković i brutalno odgovorila Aleksandri na provokacije koje je imala u svom lajvu na Instagramu gde je izvređala Maju:

foto: Printscreen/Instagram, Beta Dragan Gojić, Printscreen/Pink

- Incesoidni ljudi nemaju pravo glasa! To što sada glume žrtve, ne znam da li su bile žrtve dok su se čerečile sa maminim dečkom! Sve su fine i poštene, a pogotovo te koje se sada oglašavaju, o njima ćemo kasnije... Pa, da vidimo ko je šta, i ko se čime bavi. On je meni rekao da sa njom nije već neko vreme, da je taj odnos završen. Svi znaju da oni već odavno nisu zajedno, da je to funkcionisalo samo zbog deteta. Ništa u životu ne može na silu. Toliko od mene za sada - rekla je Maja Marinković pa dodala:

- Bolje nek ćuti, da ne pričam ja šta je ona radila dok je bila u "velikoj ljubavi" sa Pecom. I kakve stihove je svakodnevno dobijala od dotičnog gospodina.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

