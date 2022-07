MAJA MARINKOVIĆ SAMO SKIDA ZAUZETE! PECA NIJE PRVI OŽENJENI: Evo kome je sve rijaliti zvezda upropastila BRAK I VEZU! SRAMOTA

Maja Marinković umešala se u vanbračni odnos svoje prijateljice Aleksandre Subotić i njenog izabranika Petra Raspopovića Pece.

Maji inače ovo nije prvi put da rastura nečiji brak, s obzirom da je to učinila i Marku Janjuševiću Janjušu tokom rijalitija. Marinkovićeva se tada bez blama svađala, tukla vodila ljubav i viđala sa Janjušem posle "Zadruge" uprkos tome što on ima ženu.

foto: Printscreen/Pink

Maja je kasnije bila sa Filipom Carem i to čim je ušla u rijaliti i rasturila vezu njega i Dalile. To nije prvi put da je Maja rasturila vezu, navodno je bila i sa reperom Milanom Jankovićem Čorbom dok je on imao devojku.

foto: Printscreen/Zadruga

Ipak, romansa je pukla a Maja je nedavno priznala da ima novog izabranika. Ispostavilo se da je to Aleksandrin nevenčani muž sa kojim ima dete.

Marinkovićeva je ranije navodila da je fatalna žena.

foto: Printscreen/Red TV

- Ja imam klub paćenika koji mene nikada ne mogu da zaborave. Ja kada se desim nekom čoveku, to je kraj... Fanovi mi šalju klipove u kojima me Car i Dalila spominju, a to je gotovo svakodnevno. Meni to nije ništa čudno - pričala je ona.

Inače, Aleksandra se oglasila i u "lajvu" otkrila da je Maja narkomanka.

- Meni je krivo što je Petar naseo na priče te k*rve. Ona se čula sa fudbalerom u pokušaju, bivšim dečkom Sandre Afrike. Dopisivala se sa Vladimirom Volkovim. Da je narkomanka, narkomanka je, možda je halucinirala kada je bila drogirana da sam ja bila sa ovim, onim. Mnogo mi je žao, žao mi je što je život upropastila jedna k*rva - pričala je Subotićeva posle prevare.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 Maja i Tijana najbolje drugarice! Ovako stralete uživaju na jahti