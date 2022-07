MILICA TODOROVIĆ PRIZNALA DA JE SPREMNA ZA BEBU! Pevačica progovorila o ljubavnom životu, evo da li IMA DEČKA!

Pevačica Milica Todorović radi i uživa u Crnoj gori, a sada je progovorila o susretu sa Novakom, nastupima i ljubavnom životu.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Da li stigneš da se okupaš posle nastupa? Gotovo svaki dan imaš nastup? Kad izlaze pesme? - pitao je reporter.

- Stignem, evo da nas sam se malo ispekla na bazenu, voda me izmori, malo odmorim, pa se spremam za nastup. Eto, večeras oko 2 imam nastup. Kad me pitaju zašto me nema i zašto nema pesama, ljudi ne znaju da imam 20 pesama, ali ja se nećkam, ja sam Vaga. Da li da izbacim, da li je dovoljno dobro... Možda ne bi trebalo tako da razmišljam. Ta koja ide u avgustu, snimila sam je pre tri dana, duetska pesma je. Muško-ženski duet je u pitanju. A u septembru izlazi grčka obrada, možda jedna od najtežih pesama koje sam snimila. Jedva čekam da vidiš spot - rekla je Milica.

Svi mediji su pisali da si nedavno bila sa Novakom Đokovićem - dodao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

- Da, bila sam u Visokom, volim da svratim tamo na piramide, tamo se odmorim. Tada je Novak igrao prijateljski meč sa kolegama, otvorili su se teniski tereni. Ja se našla na odmoru, pitali su me da li bih otpevala 2, 3 pesme. Nekako se uvek desi da zapevam Noletu, kao što je bilo i za svadbu i mnogo puta. Zadovoljstvo mi je. On je jedna duša od čoveka, predobra osoba, toliko sasvim normalan čovek, a tako veliki. Mi smo i komšije... Srećemo se, poslednji put zimus kad je bio tu. On je išao na Jahorinu, ja bacala đubre. U tom naselju živi mnogo kolega - dodala je Todorovićeva u emisiji "Premijera Vikend specijal!.

15 godina je od kad ste tvoj kum Stevan i ti bili sa Kustom, kad vas je upoznao ceo svet - rekao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

- Da, 15 godina od opere sa Kusturicom. Sada će se raditi dokumentarac, idemo na Mokru Goru, biće svi članovi iz opere, dolaze Francuzi da snimamo, da se prisećamo. Ja vas pozivam da dođete. Jako sam ponosna, sigurno da da. To mi je jedno od najvećih životnih iskustava, sasvim druga dimenzija, totalni opozit od ovoga što radimo, svetska stvar. Kusturica je genije u svakom smislu te reči. Što se tiče režije i filmova, to smo se uverili, ali i ovako je genije. Takav čovek se više ne rađa. Stevan i ja smo bili uplašeni kad smo imali susret sa njim prvi, posle se opustili, igrali fudbal sa njim. Zaista je velika čast što je pozvao Stevana i mene - odgovorila je Milica.

Nisam te dugo video, s godinama si sve mlađa i lepša. Da li si i pametnija? - pitao je Nemanja.

- Nekako sam postlaa flegma, pevam od 13. godine. Može slobodno jedna beba sad. Kako sam ovo rekla... - rekla je Milica.

Da li si zaljubljena, pa zato blistaš? Da li ti je najveća želja da postaneš mama? - pitao je reporter,

- Volela bih da jesam, ali nisam, Pa da, da mi pesme postanu hitovi, da rodim jedno bebence, pa da radimo intervju: Prvo mora da se nađe momak, da se napravi to dete, pa da se rodi. Ima da se načekaš - odgovorila je pevačica.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:12 Novak Đoković i Milica Todorović