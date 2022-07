SIN MU VIŠE NE TRPI VRŠNJAČKO NASILJE! Saša Joksimović otkrio zbog čega slučaj nije prijavio POLICIJI, priznao da je OPTIMISTA!

Glumac Saša Joksimović je nedavno prošao kroz težak period o čemu je javno govorio.

Niame, njegov sin trpeo je vršnjačko nasilje, a glumac je sve obelodanio na mrežama.

foto: Printscreen/Prva TV

- Nažalost, morate tako nekada da se obratite putem društvenih mreža da bi to odjeknulo. Meni je prvenstveno bila namera da to mediji objave, jer vi mediji, radite fantastične stvari vezano za apele, ali i generalno. Drago mi je da smo se svi ujedinili i ja sam uspeo da rešim taj problem i tog problema trenutno nema. Da li će ga biti u budućnosti, to ćemo da vidimo. Nadam se da me više nećete gledati u tom besnom stanju na društvenim mrežama i mnogo mi je drago što su mediji to sve uradili za mene i moju porodicu - istakao je glumac i dodao da policiju nije kontaktirao, jer se sve stišalo.

- Nisam se, zasad, obratio policiji jer nije bilo razloga, sve se nekako smirilo. Da li su to oni gledali ili čitali, obratili pažnju, pa se pronašli u tome. Apelovao sam i da se uvede jedan policajac koji će biti u parku, šetati i videti problem ako se dešava, jer je to veliki park u centru Vračara. Hvala Bogu sve je dobro za sada, jer ja sam optimista po tom pitanju i drago mi je da je odjeknula ta loša vest, a morala je da odjekne - rekao je glumac.

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs/blic

