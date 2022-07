MILJANA KULIĆ HITNO ZAVRŠILA U URGENTNOM! Pozlilo joj posle operacije smanjenja želuca! Marija otkrila kako se sad oseća

Miljana Kulić, posle operacije smanjenja želuca u Turskoj, završila je u Urgentnom centu.

"Miljana je od sinić u Urgentnom centru i nije dobro. Do pre pola sata smo bili sa njom, više ne dozvoljavaju zbog korone", napisala je Marija na Instagramu.

Ovo je već drugi put da Miljani nije dobro posle operacije želudca. Naime, ona je trebalo da gostuje u emisiji, ali je otkazala jer joj je pozlilo. Rijaliti zvezda čak nije mogla da prisustvuje ni rođendanu svog sina pošto se nije osećala dobro.

foto: Printscreen/Instagram

Nekadašnja rijaliti učesnica Miljana Kulić operisala je želudac u Turskoj kako bi što pre smršala. Nakon operacije Marija Kulić je otkrila kako je sve prošlo.

- Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obe. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je bolelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer ceo dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane. Hvala - poručila je Marija.

kurir.rs

Bonus video:

00:32 Miljana Kulić