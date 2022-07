MRAČAN RAZLOG ZBOG KOG SLAVKO BANJAC 2 DECENIJE NIJE PEVAO: Mislili su da sam umro UNAKAŽENOG lica, a istina je šokantna

Pesme Slavka Banjca često pevamo u kafani i nesumnjivo je jedan od naših najvećih pevača. Zanimljivo da on, pre povratka na scenu 2021. godine, više od dve decenije nije pevao.

Razlog za to je, prema njegovim rečima, dosta mračan. Izlgeda da je pred njim bio ultimatum koji su mu dali neki „opasni“ ljudi, ali nikada nije otkrivao detalje.

Banjac je naglasio da, kada bi ispričao celu istinu o svom povlačenju sa scene, „Srbija bi gorela“.

„Nešto su tražili od mene, ja nisam bio spreman na tu ponudu u tom trenutku jer sam mislio da samo treba da pevam i da se družim, ništa više. Ni finansijski momenat me nije zanimao, gajio sam veliku ljubav prema muzici. Međutim, oni to drugačije gledaju: ako nisi sa nama, onda si protiv nas“, rekao je.

„Nije to moj hir bio što sam se povukao iz muzike, to je nešto što ja više nisam mogao da kontrolišem, a život je bio u pitanju, moj i moje porodice, tako da u tom trenutku nije bilo kompromisa, Znam da sam čist kao suza, ali želje nekih tamo ljudi se nisu uklapale s mojim životom, a ja sam samo želeo da pevam“, dodao je Banjac.

Zbog njegovog iznenadnog nestanka 1995. godine, na vrhuncu karijere, pričalo se da mu je lice unakaženo u saobraćajnoj nesreći. Banjac je to porekao.

„Istina je da sam imao saobraćajnu nesreću u kojoj mi je drug poginuo. Užas! Ali to nije bio razlog povlačenja, ni slučajno. Imao sam prilike i da u društvu čujem šalu ‘nema te ko Slavka Banjca’, a da ljudi i ne prepoznaju da sam to ja! Verujte mi! Razne izmišljene priče su stizale do mene. Nekad bi me slatko nasmejale. Pričalo se da živim u Americi, Grčkoj, ali to ništa nije bilo tačno. Dosta sam putovao, pa su me često viđali po aerodromima. Ali jednom mi se desilo, na jednom veselju, da me gleda devojka celo veče, i ja primetim, jer sam navikao da pratim ljude dok sam svirao po hotelima. Snimim gurkanje, došaptavanje. Priđem joj i kažem: ‘Dušo moja, u čemu je problem?’ ‘Jeste li vi Slavko Banjac?’ ‘Zašto se mučiš sat vremena? Jesam!’ Ona počinje da plače. Uzima telefon i okreće nekoga, i počinje da psuje i viče: ‘J**em li vam majku, pa on je ŽIV!'“, ispričao je anegdotu medijima.

Muzičku karijeru je počeo 1987. albumom "Jedini greh". Najveći uspeh doživeo je tokom 90-ih godina, nakon čega se povukao, da bi 2018, posle dvadeset tri godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio sedam studijskih albuma. Rođen je u Trsteniku.

