ANĐELU NISAM VEROVALA ZBOG DALILE! Rešićka BESNA ispričala ŠOK detalje raskida: Rekao mi je samo jedno! EVO ŠTA KAŽE O PREVARI

Navela je da je razlog raskida bilo to što se Anđelo nakon Zadruge više nije osećao lepo u tom odnosu

- Generalno, ono što sam ja dobila kao objašnjenje je da se on ne oseća dobro i lepo. Nije to vezano toliko za mene, mislim da je to uzrok onoga što se dešavalo u Zadruzi, naravno i neke druge stvari. Mislim da mu je svega dozlogrdilo, bar je on meni to tako objasnio. Rekao mi je da mu treba odmor i da nije spreman za to za šta je pričao da je spreman. Brzo je krenuo naš odnos, negde dva meseca smo se muvali. Trebala sam da verujem sopstvenom osećaju - rekla je Sandra gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Na tvrdnje fanova rijaliti programa "Zadruga" o mogućoj vezi Dalile Dragojević i Anđela Rankovića, Sandra kaže da ni ne sumnja na to.

- Kada je treća osoba u pitanju, ja mislim da je to najmanje u pitanju bez obzira na sve što se pisalo. Negde najmanje ono na šta sumnjam je to, niti se bavim time. Ljudi pokušavaju dokazima i skrinšotovima da mi nešto dokazu da probam da shvatim. Ja sam negde probala da dobijem objašnjenje u prvih par dana raskida, ali dobila sam samo ovo zvanično objašnjenje. Sve ostalo su spekulacije, pročitam u prolazu na portalima razne stvari - kaže pevačica.

foto: Kurir televizija

Pevačica je istakla da je ljuta na sebe jer nije poslušala sopstveni instinkt da ne treba da ulazi u vezu sa Rankovićem.

- Ljuta sam na samu sebe što nisam poslušala svoj instinkt, a to je da ne ulazim u vezu i da od toga nema ništa. Nisam mu verovala zbog Dalile. Taj neki blagi flert koji se desio pre Dalile, pa to sa Dalilom što se desilo, ja nisam više imala poverenja u njega. Da se kajem, ne kajem se, ali da sam ljuta i besna na sebe, jesam - rekla je Rešićka.

