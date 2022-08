TAMARA ĐURIĆ NIJE ZNALA S KIM SE KAČI! Potkačila Vendi zbog rata sa Jeremićkom! Pevačica nikad jasnija: Ona je ULIČARKA!

Vesna Vukelić Vendi oglasila se za Kurir i tom prilikom odgovorila starleti Tamari Đurić, koja ju je spominjala u svađi sa Jovanom Jeremić, nazvavši je uličarkom.

foto: Kurir Televizija

Prethodnih nedelja tema broj jedan u domaćim medijima je rat Jovane Jeremić sa straletama Tamarom Đurić i Majom Marinković, za koje voditeljka tvrdi da su posredovale u pretnjama koje su joj upućene. Nakon mnogobrojnih sočnih uvreda, poređenja i vređanja, Tamara je za naš list poručila Jovani da se ne poredi sa njom koja je ostvarena već sa svojom koleginicom Vesnom Vukelić Vendi.

foto: Kurir televizija

Kontaktirali smo i Vendi kako bi nam prokomentarisala staletine prozivke, a ona je kratko rekla:

- To ne pratim, ne zanima me. Ne obraćam pažnju na uličare.

Podsetimo, Tamara je istakla da Jovana nije njena liga, te da njih dve ne mogu da se porede. Ona je izjavila da Jeremićka može da se Vukelićkom jer su njih dve koleginice.

- Jovana ne bi trebala da bude ljubimorna na koleginice jer ipak je ona u odnosu na sta je ranije radila ozbiljno odskočila. Jedino ako je ljubomorna na materijalnim i fizički. Ona treba da bude zadovoljna i prezadovoljna što je iz emisije koja se snimala nokiom 33 10 makar je izgledala tako po rezoluciji prešla na ozbiljnu televiziju. Ona i ja ne možemo da se poredimo. Nas dve nismo ista liga. Ja sam uspešna, nadogradila sam svoj život, imam dete kojim se bavim, svoj biznis. Ona može da se poredi sa Vendi, i da razmišlja koliko je napredovala u odnosu na nju, što ne znači da sutra Vendi ne može da bude na njenom mestu. Obe na sličan način vode emisije, samo mi nije jasno na osnovu čega Jovana sebe poredi sa mnom. Ja od pamtiveka živim isto, isto izgledam, samo sam napredovala imam svoju porodicu, uspešno sačuvan brak koji nisam rasturila jer mi muž nije kupio stan, kola i autombil. Ne smatram da je u redu sto je ostavila muža jer joj to nije prišutio. Moj suprug i ja zajedničkim snagama stvaramo. Ako Bog da uskoro ćemo imati i sina, a ne da se razilazimo zbog materijalnog. Borimo se da napravimo stabilan normalan život. Razočarala me je izjava da ga je ostavila zato što nije mogao u tom momentu da joj obezbedi nešto, možda je taj čovek imao dosta kvaliteta, ali neću da ulazim u privatan njen. Volela bih ni ona da ne ulazi u moj. Ali ona i njena koleginica Vendi treba da se porede I da njih dve prave paralelu koja kako vodi emisiju.. I ona je tako duhovita šljiva veruje u te paranormalne stvari: vračare, gatare, slično vode emisiju. Samo što je Vendi malo lepša za ekranizaciju, ali to sad nije ni važno estetski. Jutarnji program vode fantastični novinari kao što je Dea, Sarapa i Irina, ali eto ima i ta šarenolikost, mogu da se nađu tu neka Vendi Ili Jovana Jeremić koja ce svojim humorom I izgledom da nasmeje narod. Jednostavno da nasmeje narod. Bilo je previše realnosti, korona virusa I sada rata, i sugurna sam da ljude obraduje taj njen stend up sou, pa Bože u svakom pozorištu ima neki klovn. I na televiziji treba da imamo paranormalnu emisiju, pa i u novinarstvu imamo treće oko. Treba videti sa kim delimo planetu, dobro je da nam se i takvi ljudi prikažu - rekla je nedavno Tamara.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Ana Denda

