ŠIJAN I BOJANA TRAŽE PLAC U SURČINU! Budući supružnici ne žele da žive sa Gocom, odlučili da naprave svoje PORODIČNO GNEZDO!

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan i njegova verenica Bojana Rodić ne žele više da žive pod istim krovom s Mirkovom majkom! Njih dvoje već duže vreme biraju plac u Surčinu koji bi kupili i na njemu napravili svoje veliko porodično gnezdo.

Iako Mirko i njegova izabranica nisu javne ličnosti, domaćim medijima je veoma zanimljiv njihov način života, pa se tako nedavno pojavila informacija u medijima da je Bojana Rodić ponovo u drugom stanju, a sada stiže i vest iz dobro obaveštenog izvora bliskog budućim supružnicima da se njih dvoje pripremaju da otpočnu potpuno samostalan život.

- Mirko i Bojana uživaju u svojoj ljubavi i lepo im je kod Goce, ali su planirali da se odsele i pre saznanja da čekaju drugu bebu. Njima su Rodići prvo hteli da kupe plac u Titelu, da ne razdvajaju Mirka od Veljka Ražnatovića, ali nisu uspeli da nađu prikladnu zemlju na kojoj bi njihova srednja ćerka mogla da sagradi kuću i živi sa svojom porodicom. Još dok je bila trudna sa Zoranom, Bojana se preselila u Surčin, u kuću Šijanovih. Goca im je pomogla i adaptirali su ceo sprat prema svojim potrebama i potrebama deteta. Oni gore imaju bukvalno ceo stan za sebe, ali ipak žele više privatnosti - ispričao je za Kurir dobro obavešten izvor i objasnio zbog čega je Mirku i Bojani bitno da se osamostale.

- Bojana i Goca se odlično slažu, oni se ne sele od nje zbog loših porodičnih odnosa nego da bi sami uživali u svojoj ljubavi i deci. Goca baš voli snajku, stalno je hvali, na sva usta. Vidim da Bojani ništa nije teško, vredna je i radna u kući, što je Goci jedna od najvažnijih stvari - kazao je on, a onda otkrio zbog čega budući bračni par ipak nije kupio imanje koje su gledali:

- Dugo su gledali oglase i placeve i onda se pojavio jedan u blizini doma u kojem je odrastao Mirko, i on je odmah odlučio da ga kupe da bi mogli da budu blizu Goce, koja pomaže oko Zorana, a sigurno će im priskočiti i za drugo dete. Međutim, cena je bila paprena. Neki placevi u tom delu grada koštaju i preko 200.000 evra, a baš taj koji je Mirku zapao za oko bio je papreno skup. Njima se mnogo svidelo to imanje, ali vlasnik nije želeo da pregovara o ceni i da je spušta, pa su oni odustali od kupovine i nastavili potragu - zaključio je on.

S druge strane, Goca Božinovska tvrdi da su "sve to gluposti" i da se njen sin i snaja nigde ne sele: - Ne znaju više šta da izmišljaju pa to pričaju. Ne kupuju nikakav plac, ovde su, imaju ceo svoj sprat. Pa što bi deca kupovala plac kad već imaju svoje. Ne želim da komentarišem nikakve naslove i informacije, kontaktirajte s njima.

