MAJKA JE PROČITALA DELOVE OČEVOG DNEVNIKA! Sandra Rešić otkrila dugo čuvane tajne: Vesna Zmijanac Ninu bila najveća LJUBAV!

Pevačica Sandra Rešić otvorila je dušu i priznala sve o dnevnicima Nina Rešića, kao i njegovoj ljubavi sa Vesnom Zmijanac!

Bivša zadrugarka i pevačica progovorila je o ljubavnoj vezi pokojnog oca Nina Rešića i folk zvezde Vesne Zmijanac.

Iako je o ljubavi nekada veoma popularnih golkera svojevremeno brujala cela estrada, jer je bila u pitanju fatalna ljubav, puna posesvinosti, strasti i ljubomore, Zmijančeva nije našla za shodno da bivšeg ljubavnika pomene u autobiografiji jer nisu ostali u dobrim odnosima, očito zbog toga u Vesninoj knjizi nema nijednog slova o Ninu, čak ni kao o kolegi kog je volela dasluša i s njim se druži.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen YouTube

Ninova naslednica Sandra ipak tvrdi da je trebalo da mu posveti neki red s obzirom na to da joj je, prema onome što je od oca saznala, bio velika ljubav.

- Nisam čula za njenu biografiju. Ne znam da ni je napisala. Ja iz Ninove priče, ono što ja znam, i što mi porodično znamo, opet kažem, od njega, jeste da je Vesna bila njegova najveća ljubav i da su se oni mnogo voleli. Zašto ga nije pomenula u biografiji, to zaista ne mogu da komentarišem, jer ne znam. Znam samo da je to bila velika ljubav - rekla je Sandra o vezi oca Nina i Vesne Zmijanac, koja je tresla estradu devedesetih, a onda se osvrnula na dnevnike koje je folker pisao:

foto: Printscreen

-U tatinim dnevnicima nema ništa! Odmah to moram da kažem! Nema ničega spektakularnog, što bi, kada bi se objavilo, izazvalo skandale. Moja mama je imala prilike svojevremeno da pročita delove. To je bilo ono: "Danas je bio 14. januar..." i opisivao je svakodnevnicu. Meni je žao što nemam Ninove foto - albume, jer tu je bio sav njegov svet. On je sve slikao. Od njega mi je ostala samo jedna košulja, u kojoj je snimao spot sa Draganom Mirković "Divlja devojka". To je jedina njegova fizička stvar koju imam - govori Sandra za Republiku.

Sandra Rešić prvi put posle saobraćajnog udesa koji je nedavno imala, suočila u emisiji "Narod pita" s bivšim partnerom Anđelom Rankovićem. On nije pokazao nimalo empatije, pa ju je sve vreme izbegavao u hodniku pre nego što su ušli u studio. Ranković je šokirao ponašanjem, budući da je sve vreme bio sa telefonu, dok se napetost između bivšeg para osećala u vazduhu.

foto: Kurir televizija

Lepi Mića, koji je gostovao zajedno s njima, dolivao je ulje na vatru, tvrdeći da bi Ranković i sad, da može, bio sa starletom iz Šepka Dalilom Dragojević, koja se i sama uključivala u emisiju, te intrigirala porukama, ali i da je ostao emotivno oštećen posle raskida sa Teodorom Džehverović, a da prema Rešićki nije ispao nimalo fer.

Kurir.rs/Republika.rs/S.Telegraf