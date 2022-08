SERGEJ ĆETKOVIĆ USVOJIO ĆERKE, A OVAKO IM JE TO SAOPŠTIO: Ljudi od toga prave BAUKA i kažu im tek kad napune 18, a ne treba tako!

Pevač Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina važe za jedan od najskladnijih parova, a svoj privatni život čuvaju od javnosti.

Par je pre nekoliko godina usvojio ćerke, a sada Sergej je jednom prilikom progovorio o tome.

- Ljudi se pomalo srame da pričaju o usvajanju, a ne bi trebalo. Šta znači uopšte biti roditelj? To nije samo da si rodio dete, već biti njegova sigurnost, podrška, vodič. Biti neko ko je uvek uz njega. Mi nismo razglabali o tome - da li i kako ćemo usvojiti decu, već smo samo pustili da se to desi.

- Jedno veče smo sedeli u kolima i shvatili da smo predali dokumentaciju za usvajanje, tako je isto bilo i za drugu ćerku. Ako želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva - usvojite decu, učinite ih srećnim, a samim tim i sebe. Bez ikakve primese da činite dobro delo. Ne radi se o tome i ne razmisljaš o tome. Ja uvek kažem mojoj deci - ja sam vas rodio iz srca - otvoreno je ispričao pop pevač te nastavio:

- Problem i barijera kod svih ljudi je taj strah - šta će biti kad moja deca saznaju da su usvojena. Moje ćerke znaju da su usvojene, pričao sam im od prvog dana kako postoji neka škola za decu gde smo mi došli i one su rekle, pa gde ste vi do sada. Moraš da dođeš do načina na koji ćeš najslikovitije, najbliže kroz neku bajku da im to preneseš. Ljudi uvek prave kao nekakav bauk tu priču, čekaju do 18. godine i slično, a ne treba tako.

- Kad smo dobili Milu onda smo i njoj rekli. “Mi smo sa sekom došli u tu školu, tražili te, a ti si digla ruku i rekla evo me”. Jedini problem u tom procesu jeste da se nađe neki drugačiji modalitet za institucije. Znam dosta prijatelja koji su bili na razgovoru za usvajanje, pa ih tamo izbombarduju nekim pričama, toliko im napune glavu nebitnih stvarima, da odustanu na kraju, jer budu zbunjeni isprepadani. Nema potrebe za tim. Ublažite ljudima, predočite im na najbolji način da svako treba i može da ima svoju porodicu - rekao je Sergej u emisiji svoje koleginice Goce Tržan na K1 televiziji.

