"MUŽ I JA GODINAMA NE SPAVAMO ZAJEDNO": Tamara Grujić prvi put progovorila o problemima u braku, ovu odluku su doneli JEDNOGLASNO

Najbolje poslovne ideje autorki i producentkinji Tamari Grujić (45) dolaze u satima pred spavanje. Dve decenije karijere stalo je mnogo sati napornog rada, odricanja, neprospavanih noći i stresa, ali najpre ogromne uzajamne ljubavi i dobrote. Tvrdi da je najsrećnija kada se ova dva preko potrebna osećanja množe, čemu i sama kroz svoje emisije doprinosi.

"Radna akcija s Tamarom” 13. septembra obeležiće emitovanje prve epizode 13. sezone, a iste nedelje počeće da se prikazuje i nastavak serijala “Veslom kroz Srbiju”, tačnije “Biciklom kroz Srbiju”, čiji je Grujićeva autor i producent.

foto: Ana Paunković

O aktuelnim i novim projektima, izazovima na terenu, Nebojši Glogovcu, mesečarenju, odnosu sa suprugom Vukom Đokovićem, ali i o ćerki Lenki (3), voditeljka je iskreno progovorila.

Navikli smo da u okviru emisije “S Tamarom u akciji” gledamo renoviranje domova ugroženih, međutim vi ste krenuli korak dalje te obnavljate škole, rekreativne centre... Koliko će se u tom smislu nova sezona razlikovati?

Gledaoci će imati prilike da svakog utorka i subote u repriznom terminu pogledaju renoviranje domova 13 porodica, ali u pravu ste, to nije sve. Uz dozvolu lokalne samouprave opštine Babušnica jednoj zapuštenoj osnovnoj školi, koja nema mnogo đaka, promenili smo namenu, zapravo samo jednom njenom delu i napravili rekreativni centar. Budući da nam je ovo drugi krug po jugu Srbije, dobar deo boravka posvetili smo obilasku porodica kojima smo pomogli. Vrlo lepo smo dočekani, negde smo ostali i na ručku, a pojedini od njih ukazali su nam pomoć pri renoviranju drugih domova. Ta dobrota koja se širi duboko me dira. Stava sam da smo mi ljudi sa ovih prostora puni empatije, privrženi, željni lepe reči i ljubavi, ali da su nas istorija ratovanja i loša finansijska situacija promenile. Zapravo je sve ovo što se oko nas sada dešava novo, a mi smo to prihvatili kao da je deo nas. Moramo da se trgnemo, da širimo dobro, svest o dobročinstvu i ljubavi, u čemu najviše udela treba da imamo mi javne ličnosti. Kada sam dolazila na intervju, dogodila mi se neverovatna stvar, zaustavio me na ulici jedan momak i zamolio da njegovoj ženi, koja zbog komplikacija u trudnoći leži u „Narodnom frontu“, pošaljem poruku podrške. Toliko mi je bilo teško kada sam čula da s trudnoćom nešto nije u redu, prisetila sam se svog boravka u porodilištu, ali sam mu izašla u susret. Koliko je samo bio srećan zbog toga, a i ja s njim jer pomagati drugima nije jednosmerna ulica.

foto: Printskrin/Jujtub

Novu sezonu, koju ste već najavili kao amanet Nebojši Glogovcu, snimate u Republici Srpskoj. Kakve veze pokojni glumac ima s vašom odlukom da odete van granica Srbije?

Tri meseca pred smrt pozvao me je da me u ime boračke organizacije Republike Srpske zamoli da sa ekipom odem tamo i pomognem ugroženima. Obećala sam da hoću, ali nisam precizirala kada. Poslednji put smo se čuli 9. januara, pamtim to jer znam da je tada Dan Republike Srpske. Još jednom me je, već se tada znalo da je bolestan, zamolio da pomognem drugima, u čemu se ogleda njegova veličina. Nadala sam se da će ozdraviti, nažalost, svega mesec dana kasnije je preminuo. Sećam se da nam je vest o njegovoj smrti javila supruga našeg tonca i da čitava ekipa od šoka nije mogla da izađe iz kola. Već četiri godine obećanje koje sam dala Glogiju stoji mi na glavi te sam, kada smo otpočeli drugi krug obilaska naše domovine, odlučila da uslišim njegovu želju. Čitavu sezonu koju ćete gledati na proleće upravo smo njemu posvetili.

Noć drugima služi za spavanje, vama za smišljanje novih ideja, ali i mesečarenje. Kako se vaši ukućani nose s tim?

Mesečarim samo kad sam pod velikim pritiskom. Dogodilo se baš skoro da sam ustala iz kreveta, otišla do toaleta, a zatim ušla u Vukovu sobu i izgurala ga napolje. On je, naravno, pokušao da priča sa mnom, ali kada je uvideo da mesečarim, smestio se kraj ćerke. Ujutru je usledio šok.

U poslednje vreme sve više čujemo da parovi spavaju u različitim sobama. Zašto ste se vi odlučili na taj korak i kako to utiče na vaš brak?

Mi smo tu odluku doneli spontano. Uprkos tome što će mi mnogi zameriti i reći da nije zdravo, volim da spavam s Lenkom, Vuku stoga nije preostalo ništa drugo do da bude u drugoj sobi s našim psom Milicom (smeh). Za sada nismo videli lošu stranu te podele, ali smo oboje svesni da to neće biti zauvek i da zbog toga trenutno više radimo na očuvanju naše intime. Moj Vuk nije previše romantičan, doduše bio je na početku veze, ali po mom mišljenju, nisu latice ruža posute po podu jedina romantika. U njegovom slučaju to je neverovatan smisao za humor. Obožavam kod njega što je duhovit i što smo s vremenom jedno drugome postali i najbolji prijatelji i saradnici. Drago mi je kada mi kaže: “Žule, ja najviše s tobom volim da radim”. Pogledom se dogovaramo, što primenjujemo i u Lenkinom vaspitavanju.

