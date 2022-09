ŠOK! TUČA PRETHODILA RAZVODU: Severina vređala i psovala Kebu jer nije hteo da joj da PARE, pa onda tukla Igora!

Pevačica Severina Vučković poslednjih godina je u velikom finansijskom problemu, zbog čega je, između ostalog, i nastao porodični problem kada se potukla sa sestrom u stanu njihove majke u Splitu, a novac je i glavni razlog njenog razvoda od Igora Kojića.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kako Kurir saznaje, pevačica nije bila zadovoljna time što naslednik Dragana Kojića Kebe ne može da zadovolji njene apetite, zbog čega je izbijao kurcšlus.

Poslednji u nizu bio je koban po njihov brak. Taj incident dogodio se za vreme korone i bio je kap koja je prelila čašu u odnosu između Seve i Igora. Incident - Ona je početkom pandemije tražila novac od Igora kako bi nekome taj iznos dala za neku uslugu, ne navodeći kome i zašto, ali joj je on rekao da tu količinu novca koju mu je tražila nema. Međutim, ni tada nije hteo da je ostavi na cedilu, pa je zamolio oca Kebu da mu pozajmi. Pevaču je pukao film jer je do tada davao šakom i kapom, a snajka nikad nije bila zadovoljna i uvek je tražila još. To se sve dešavalo u jeku pandemije virusa, kada su svi gledali kako da sastave kraj s krajem i da prežive - priča naš izvor.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Prema njegovim rečima, Severina je tada fizički nasrnula na Igora. - Igorov otac nije hteo da mu da novac i umesto da to razume, Severina je vređala i ponižavala Kebu i svekrvu Olju. Govorila je kako je ona kriva što Igor nije svoj čovek, prebacivala loptu s jednog na drugog člana porodice i u jednom trenutku je rukom udarila Igora po glavi i ramenu. Tu je bio kraj. Uzela je torbu, popakovala stvari koje je dohvatila, sela u svoj džip i zaputila se u pravcu Zagreba. Međutim, nije daleko stigla jer ju je zaustavila policija. Na snazi je bio policijski čas i ona nije smela da napusti kuću. Napisali su joj prijavu i morala je da plati kaznu od 50.000 dinara - kaže naš sagovornik dobro upućen u porodične odnose Kojića.

foto: Damir Dervišagić

On ističe i to da je Keba snajki dao više od 70.000 evra tokom braka s njegovim sinom. - Keba im je pomagao u svakoj situaciji. Igora nije ni pitao za šta im treba, već je nesebično davao. Zauzvrat je dobijao samo nezahvalnost. Više od 70.000 evra je dao Severini za njene potrebe. Ne mari on za taj novac, ali celu porodicu je zaboleo njen odnos prema Igoru i ostalim članovima - završava naš izvor. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Severinom, Igorom i Kebom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

foto: ATA Images

Ljiljana Stanišić

