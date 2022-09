RASKRINKAVANJE U DOKUMENTARCU: Sve o GEJ AFERI, Velji Nevolji, pokojnoj Kiki, oglasila se i NJENA MAJKA, evo šta kaže Baka Prase!

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović i jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase danima unazad vode medijski rat, a sada je Mitrović ispunio obećanje i objavio dokumentarac o Iliću.

Na samom početku dokumentarca pušten je snimak gde Baka Prase govori o Veljku Belivuku poznatijem kao Velja Nevolja.

"Znaš ko je ovako snimao, Velja brate, stoji u snimku koji je objavio Baka", čuje se na snimku koji se emitovao na televiziji.

"Uvreda jeste krivično delo, zna se ko je šta rekao, ono što bih ja preporučio svima koji su oštećeni da pokrenu postupak rekao je advokat. Maloletnici imaju posebnu zaštitu pred zakonom, maloletno lice je lice do 18 godine, i svi se oni tretiraju kao deca", započeo je Aleksandar Radivojević avokat za dokumentarac.

U dokumentarcu su pušteni klipovi sa kanala Jutjubera u kom govori o maloletnicama sa kojima je imao seksualne odnose.

"Jeste, j*bao sam ribu od 16 godina. Ja sam izmanipulisao, rekao sam im da će dobiti k*rac", čuje se na jednom od Bakinih snimaka koji je objavljen u dokumentarcu što je prokomentarisao i advokat Stefan Pajović.

"Prinuda nad obljubu može da se izvrši i pretnjom da će se napasti dostojanstvo žrtve", rekao je Stefan Pajović advokat.

U dokumentarcu je spomenuta i polno prenosiva bolest koju je Baka Prase preneo jednoj devojci što je na svom Jutjub kanalu i priznao.

"Skroz je moguće, to mogu da prihvatim", rekao je Baka u snimku koji je prikazan u dokumentarcu.

Čak je i majka pokojne Kristine Kike Đukić koja je tragično nastardala, govorila u dokumentarcu, a snimak je pušten kao audio zapis.

"On zna da će da zaradi pare i da će imati preglede. Ja sam poludela kad su posle njene smrti njega priveli, to su trebali da urade pre 2 godine. Izbacio ju je iz ravnoteže iz orbite, ona tako nešto nije očekivala. Na prvoj su gostovali, on je ušao i rekao joj "još se nisi ubila", rekla je majka Kike Đukić

Većina njegovih fanova postali su Kikini hejteri, ali i podsticanje njegovih fanova da to čine uticalo je na Kikino samoubistvo priča se u dokumentarcu.

Baka Prase je na Prvoj televiziji odbio da pruži ruku Kiki. Kika je tada izjavila da je dobijala negativne komentare i da je sve to loše i da šalje lošu poruku deci, kao i da je on vršio uticaj na decu, pa je Kika i od njih dobijala poruke, sve ovo stoji u snimku koji se emitovao u dokumentarcu.

Upravo zbog svega ovoga pokrenuta je peticija da se Baki zabrani emiovanje.

"On je meni rekao šta si umislila, da ćeš ti nešto promeniti u zemlji Srbiji, gde mi se na kraju javio njegov otac koje je rekao da mu pustim sina na miru - preteći, da on ima veze po crkvi i da on može dosta da uradi", rekla je Sanja Knežević koja je bila pokretač peticije.

Pušten je snimak veze Bake Praseta i člana kriminalnog klana Veljka Belivuka gde je Baka Prase na svom Jutjub kanalu objasnio kako su se njih dvojica upoznali.

"Bilo je to 2018. godine. Dobijan poziv od prijateljice i kaže da me zovu ljudi na rođendan. Ona mi javlja da imam poziv kod nekog klinca i da je bitno da odem, i ja sam rekao okej, shvatio sam da je bitno. Pristao sam i otišao sam u Šabac, došao je vozač po mene. Seo sam u igraonici, ispitivali su me, a onda dolazi Rasta, Velja i Mare. Tu je sve bilo super, sve sam mu pričao. Oni su bili oduševljeni, tu se završi sve, ja odem kući. Pričao sam sa tim ljudima i on mi je rekao jel znaš što ja tebe poštujem, a on meni kaže: Zato što si sve rekao da ćeš da uradiš sve si uradio", rekao je Baka u snimku koji je emitovan.

"Što se Velje i Praseta tiče ja sam direktan učesnik i svedok, a to je da je Baka pričao istinu, a određenog ne. Ja sam neko ko je preko zajedničke drugarice bio na rođendanu i upoznao Velju. U delu u kom priča o načinu na koji je doošao na rođendan je istina, a laž je da mu Velja nije udario šamar, a to se desilo. To je način na koji je počeo da plaća reket. Nakon toga je počeo da plaća reket, krenuli su poslovno da sarađuju, a onda se sve pretvorilo u neke druge stvari", rekao je zaštićeni svedok.

"Veze sa tim klanom su počele na rođendanu, obično je da kad mafijozi pozovu žele da učine prezent. Iz toga je izrasla tesna veza između repera i pokušaja muzičara sa mafijaškim klanom. Svaki dodir sa mafijom košta. Baka Prase se pravi "Toša", on ne zna zašto je davao reket. To je krivično delo. Božidar Spasić.

Baka je 20 odsto plaćao Velji Nevolji od svoje zarade.

"Pitanje je zašto nije prijavljeno krivično delo, ako je znao a nije prijavio. Javni tužilac je u obavezi da pokrene postupak - rekao je Aleksandar Radivojević, advokat.

U dokumentarcu je spomenuta i gej afera u kojoj se našao Baka Prase kako se navodi u dokumentarcu.

"Insajder: Znači i to ono u ozbiljnoj seksualnoj šemi. Baka je njega j*bao mislim i ovaj je ovog, obojica su se heftali. Ta kola mu je iznajmljivao on, sve lambordžinije, sve je bilo preko guze", rekao je insajder.

"Ne možete da verujete da sin sveštenika koristi takav vokabular, da ide sa maloletnicama, da divlja po gradu, on može da se pohvali time da je upropastio ljude i državu - rekao je Božidar Spasić.

Sa druge strane, Baka Prase na svom jutjub kanalu uključio je "lajv" pre nego što je dokumentarac Željka Mitrovića počeo.

"Glupane... Gledajte ovo. Uskoro ćemo da j*bemo masnokosog, ništa neće moći da radi. Odavde je uzeo sliku, on je ovo slikao", govorio je Baka Prase koji tvrdi da je video kako, kako on kaže, udiše prah šećer objavio na svom kanalu.

"Hoću sve da demantujem u "lajvu", da mogu da odgovorim. Ja sam čist kao suza... Jao što sam nervozan... Ovo za Kikinu smrt, to je prejadno, za to da se skupljaju poeni kod matoraca? Hoću da ga prijavim jer sam dobio telesne povrede. Hoću da ga povredim. Jao, sad sam izgovorio pretnju lajv. Ovako izgleda kada imaš uticaj", pričao je Baka Prase.

"Ljudi, dokumentarac na nacionalnoj televiziji. Šta je ovaj lažov pričao? Au, brate. Ko su, bre, ovi ljudi? Zašteićeni svedok, da li me neko j*be? Samo da prokomentarišem, ovo je blamčina. Kako možeš da dovedeš ljude da svedoče o nečemu o čemu ne znaju ništa? Mogao sam ja da pokrenem peticiju, pa da me stave. Zbog čega su doveli producenta? Liku je propala karijera, sad kao svedoči protiv Bake Praseta... On je doveo Nikolu Čoveče da svedoči protiv mene", pričao je jutjuber.

U dokumentarcu se govori o tome da je Baka Prase slagao da mu je Velja Nevolja udario šamar.

"Za ovo idem na poligraf", kaže Baka Prase na svom "lajvu".

"Ovo je šećer, ovde se vidi, nisam ga čak ni isekao. U klipu se vidi da se sprdam. Ovo je tehnički internet nasilje na meni, ovo je nasilje na nekom većem nivou, ovi ljudi što bez osnova priču o meni vrše nasilje", istakao je jutjuber.

"Ovu sam j*bo, priznajem, ali rekla je da ima 18", kazao je Baka Prase, koji je video i deo dokumentarca gde je prikazan spot u kom ismeva Kiku Đukić, preminulu jutjuberku sa kojom je imao sukob.

"Ja sam sa svog kanala skinuo ovu pesmu i sada oni to kače na tv. "Budala je rekla da sam silovao klinke, šta je trebalo da uradim? Rekao sam da sam j*bao, pogrešio sam što sam tako reagovao, ali šta da radim, optužuju me ljudi. Nije istina da sam s*ksualno zlostavljao nekog. Jedna je rekla da ima 18, a druga da ima 19, ja sam jednu j*bao kada je imala 16, nisam ništa znao, nisam ja policajac, ona je devojka pristala na to. Ona nije iz Srbije, koji roditelj bi pustio maloletno dete u Beograd? Da li je vama 2 posto od dokumentarca jasno? Doveli su advokata, a ovaj nije advokat, nego je bio najposvećeniji gledalac Pinka. Rekli su mu: "Ti, Aleksandre, imaš čast da učestvuješ u dokumentarcu Željka Mitrovića". On ako je advokat, ja sam... Ovi dovode glumce koji su kao advokati", govorio je jutjuber.

"Meni ovde ništa nije jasno. Predstavili su me kao najvećeg bolesnika. Šta sam ja psihopata, nisam joj namerno ništa uradio, nisam joj namerno preneo mononukleozu. Ovo je nešto najgluplje što sam ja video u životu. "Kakve veze ima moj ćale sa svim? On ni kriv ni dužan služi tamo liturgiju i zarađuje neke sitne pare. Izvini, tata, volim te. Anja je dobila sada tri reklame, sada će svi da šilje na Anju večeras", kaže Baka Prase o delu dokumentarca gde se pojavljuju njegov otac i bivša devojka.

"Da li je ovo snimak sa Kikine sahrane? Ovo je bolesno, mora li ovako morbidno. Jao, Bože. Ovo je pakao, vadi se iz konteksta. Hteo sam ovo u lajvu da gledam da bih vam sve rekao kako jeste. Njena majka i ja smo se videli. Ona mi je u lice rekla da ja znam kako se prave pare. Ovo nije topla voda, pričali smo i razjasnili sve, ona mi se javila prekjuče kada sam snimao klip i rekla mi je da neće niko koristiti smrt njene ćerke u svoju korist, da je Mitrović bolesnik. Pakao. Ja se tresem, ne mogu da shvatim da je neko ovako bolestan, da me neko proziva i obavljuje ovakve stvari. Ovde izgleda kao da sam ja monstrum, ali vi znate da je to bila jutjub drama, ja sam ekstremniji, ja sam vulgarniji, ali ljudi koji su tada gledali znaju kakva je bila situacija. Hajde što seku vređanje, meni ne smeta što me predstavljaju kao monstruma, ali ono što ne mogu da razumem jeste što predstavljaju kao da devojka ima rak i kao da sam je ismevao što ima rak, kao da sam je prozivao za to. Ovo što radi nikoga neće okrenuti, samo ljude 70 + koji ne koriste internet, ostali znaju istinu. Sada je odjednom problem, a tada me nisu optužili, ne razumem?", govori Baka Prase.

"Ko je ova? Ovo su samo glumci, sto posto. Ljudi, ja se sebi smejem ovde, kada gledam unazad, da li bih isto uradio, ne znam. Znate li šta tri godine naprave čoveka, koliko čovek životno sazri. Ljudi, šta god ja da pričam, Kika je pokojna, da se ja sad branim za ovo što nije istina? Ne znam zbog čega je ovo glavna tema dokumentarca. Ja mogu da demantujem ono što Kika priča ovde, ali neću to da radim. Jedanaest minuta dokumentarca je sve za Kiku. Ovo što priča Nataša nije istina, ja ne krivim njenu majku, ali ja potpisujem, kunem se sada, u sve što imam, da ovo nije istina. Koristite unesrećenu porodicu za svoju korist, ovo je bolesno. Njena majka me pitala da li sam okej i rekla da je ovo košmar i da čeka strpljivo da vidi ishod. Neću da pokažem njene poruke dok ne dobijem dozvolu. Ovo je sve izvrnuto. Mrtve treba ostaviti na miru, zbog čega kopaš leševe? Medijski gigant ovo radi, pa to je bolest, nema druga reč za ovo.

Podsetimo, poslednjeg dana avgusta Baka Prase je u svom lajv obraćanju javno prozvao Željka Mitrovića osudivši ga da mu duguje pare. Tom prilikom nije birao reči, pa je o vlasniku Pinka govorio gnusne stvari.

Na ove optužbe odmah je odgovorio Željko Mitrović koji je naveo da će da napravi i dokumentarni film u kojem će izneti sve istine o jutjuberu i objasniti "ko duguje, a ko je čist", što je i uradio.

