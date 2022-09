KARLEUŠA SE OBRATILA MITROVIĆU I BAKI PRASETU! Napravila LAPSUS, pa se odmah ispravila: Ima 25 CM i može da... NEPRIJATNO JE

Sukob vlasnika RTV Pink Željka Mitrovića i Jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kaoi Baka Prase, danima traje, a o ovoj temi oglasila se i pevačica Jelena Karleuša.

Jelena je Instagram storiju navela da ne drži ničiju stranu u sukobu o kojem danima bruji javnost.

"Dobijam na hiljade poruka dnevno sa pitanjem na čijoj sam strani u ovom "ratu" između Željka Mitrovića i dečka zvanog "Baka Prase". Prvo, zašto uopšte ja moram da imam stranu? Može neko s*anje da prođe i bez mene. Mogla bih da uživam dok gledam kako se komadaju zato što su me obojica svojevremeno napadala, i to javno. Na Pinku sam svakako godinama zabranjena, tako da Mitrović otpada, ovaj drugi mali me je mazao go*nima, takođe javno, morala sam da blokiram jedno 10.000 njegovih sledbenika...tako da i on otpada. Ali ja ne bih bila ja kada ne bih dodala ipak malo stava ovde", počela je Jelena.

"Prvo, smatram da odmah treba daprekinu s ovim užasnim prozivkama, jer više nije zabavno. Daleko od toga. Mitroviću ne treba da reaguje na prozivke klinca koji ima 25 cm i koji može sin da mu bude. Željko Mitrović je medijski Bog i nije fer-plej kad koristi svoju silu na nekom ko nema način da uzvrati. Treba da bude iznad ovakvih stvari, jer je na vrhu pramide", nastavila je Karleuša.

"S druge strane, Baka Prase, iako ima petlju (evidentno), mora da ima kočnicu. Ko nema kočnicu, na*ebe kao ja, a ja nikome to ne želim. Zadnje vreme je došlo ako ja kažem - Ljudi, spustite loptu, neprijatno je i nepotrebno. Osim ako nas sve ne rade kao majmune i ako ovo nije dogovoreno", navela je Karleuša na Instagramu.

Podsetimo, Željko Mitrović je najavio prvi deo dokumentarnog filma o Baki Prasetu, u kojem će otkriti sve o njegovom kriminalnom životu, a biće emitovan u četvrtak, u 20 sati.

