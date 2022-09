"LEK KOJI SE DAJE KONJIMA.." Kristijan otkrio čime su ga lečili od INSOMNIJE, FRAPIRAO sve prisutne, a ovaj DETALJ je sve ZAPANJIO

Kristijan Golubović se požalio ukućanima na zdravstveni problem s kojim se bori od rođenja, te je tom prilikom otkrio da boluje od insomnije i da su ga lekari lečili lekom, koji se daje konjima.

Je l' si umoran - upitala je Cveta.

Jesam - rekao je Kristijan.

je l' bi sada spavao - upitala je Cveta.

Nikako, ja bih voleo da meni izbace to iz glave da moram da spavam - rekao je Kristijan.

- Ja imam treći stepen insomnije, mene ne možeš da uspavaš. Meni su dali lek koji se daje konjima, ja sam nakon sat vremena ustao. Meni je svest jača od podsvesti. Lekar je pobegao sa psihijatrije u Grčkoj, on mi je rekao da sam vampir, da to nije normalno. Ja tačno znam kada spavam, da tu to snovi. Nemam problem sa rasanjivanjem. Ceo život tako - kazao je Kristijan.

