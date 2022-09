"ZNAO SAM DA JE ŽELJKO MOJ, NEKA JE ŽIV I ZDRAV!" Ivan Marinković o odnosu sa Kulićima, otkrio koju poruku je dobio od Miljane

Uroš Ćertić šetao je sa Ivanom Marinkovićem i kroz razgovor sa njim kritikovao ponašanje Maje Marinković, zbog prisnog druženja sa Emilom Kamenovim.

- Ja savetujem, neki ljudi znaju njenog ćaleta. Ona opet radi isto, navlači glupandera i kad se vrati biće mu prazan stan. Ti ljudi ne mogu da odole. On sam kaže: "Ti si ista moja žena" - pričao je Uroš.

foto: Printscreen

- Možda postoje žene koje prihvate zajebanciju. Ja sam rekao da če ionako da bude dosadno - pričao je Ivan.

- Tebi to ne treba, imaš ime. Ovaj se primio na žurki sinoć, već je reknula da ga čačka. Ona će tek da krene da mu se sviđa, ovo je peti dan. Ja njoj kažem da ona radi isto, ona kaže da se zeza. Zeza se, a ja kad god pogledam sedi gde je on. Mene boli uvo sa mnom neće biti nijedna do kraja, ali to tako ide - dodao je Uroš.

foto: Printscreen

Ivan je u nastavku razgovora otkrio kakav je imao odnos sa porodicom Kulić i kad je viđao sina Željka.

- Kad se ovaj mali rodio, ja sam išao da vidim. Gde da ne odem kad znam da je moj? Otišao sam u bolnicu, sve kul, bila je tu i Marija... Ništa tu nismo pričali šta će biti dalje. Krenuo sam za Beograd, ali nismo pričali to da vidim dete. Krenuo sam za Beograd, tu je već krenulo 200 poziva. Ona je rekla u programu NN otac, ja kažem: "Još bolje". Meni je žena rekla da idem da kupim šta treba, ja sam doneo ovde. U januaru sam išao poslom do Niša, pa rekoh ajde. Ja sam rekao ako krenem da pričam, meni to ne treba jer kreće njihova strana. Kad je izašla očekivala sam da krene zvanje, samo je stigla jedna poruka u zahteve: "Samo da znaš podneću da retroaktivno plaćaš alimentaciju" - pričao je Ivan.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Kako kad nisi priznao dete? Ne može, a verovatno nije ni podela

- Ja sam budala, j*bi ga. Mene je bole k*rac, nisam imao devojku. Nije ona neka... - pričao je Ivan.

- Ona kad nije buckasta ima lepe crte lica, Marija dobro izgleda, treća sestra prela. Ona se ugoji, ali zna i da smrša, lepuškasta je - govorio je Uroš.

- To je završeno i nema nazad. Neka je živo i zdravo. Ja sam to uradio kad sam bio solo, a zamisli posle pet godina braka kao Dalila i Dejan, sve ti ostane zapisano - nastavio je Ivan.

