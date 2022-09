"NAŠA PRIČA JE BAŠ LEPA, PRIJA MI VEZA SA NJOM" Marija Veljković i Rastko Janković ludi od ljubavi, prvi put progovorili o romansi

Voditeljka kviza "Slagalica" Marija Veljković već neko vreme uživa u ljubavi sa glumcem Rastkom Jankovićem, o čemu je Kurir prvi pisao.

Iako su u početku krili svoju vezu, ekipa "Paparaco lova" uhvatila je par kako se ljube na ulici.

Marija i Rastko sada su otkrili koliko prijaju jedno drugom, a posebno Janković nije krio koliko je srećan, te je izvesno da će uskoro početi i da žive zajedno.

Lepa voditeljka i glumica, koja se ovog proleća razvela od arhitekte Milana Milovanovića, nije želela da priča o detaljima veze sa Rastkom, ali je za Informer priznala da je ludo zaljubljena.

- Hvala vam na pozivu, ali mi želimo svoju ljubav da živimo van medija - rekla je Marija, a njen novi dečko je dodao da mu odavno nije bilo tako lepo u ljubavi:

- Sve je u najboljem redu, naša priča je baš lepa! Prija mi veza sa Marijom, lepo nam je kad smo zajedno. To je sve što zasad mogu da kažem...

Podsetimo, Marija se ovog proleća, posle deset godina braka, razvela od arhitekte Milana Milovanovića, s kojim ima troje dece.

- Deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Trebalo nam je vreme da bismo se organizovali. On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život... - pričala je ranije voditeljka. I nastavila je! Voditeljka je nakon toga započela vezu sa glumcem, ali to je krila od javnosti. S njim je nedavno bila na prvom zajedničkom letovanju i na Instagramu je objavila fotografije iz Grčke, pored kojih je napisala: "Vodi me tamo, kraj plavoga mora. Hvala za ljubav i podršku."

