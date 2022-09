OVU TAJNU MAKEDONAC KRIJE KO ZMIJA NOGE! Zadrugar Adam uzeo kaparu za proslavu mature, DEČKO POGINUO, on odbio da vrati novac ocu!

Adam Labunski se svim silama trudi da se u lepom svetlu prikaže u rijalitiju "Zadruga", dok je u rodnoj Makedoniji već izvesno vreme veoma omražena ličnost. Razlog za to je što nekadašnji učesnik "Pinkovih zvezda" i "Zvezda Granda" nije hteo da vrati kaparu porodici koja ga je angažovala za svirku koja je otkazala jer im je sin poginuo. Naime, pevača je angažovao otac mladića da bi proslavili njegovu maturu, ali do zabave nije došlo zbog nesreće u kojoj je taj mladić stradao.

foto: ATA images

Sagovornik Kurira, dobro upućen u ceo slučaj, kaže da kapara nije bila velika i da se Labunski obrukao, te da nije pokazao ni trunku ljudskosti.

- Nažalost, taj dečko je život izgubio u saobraćajnoj nesreći. Otac tog dečka je pozvao Adama i objasnio mu šta se dogodilo, kakvu su tragediju doživeli i zamolio da mu vrati kaparu zbog specifične situacije. Ta porodica nije finansijski jaka i novac im je bio preko potreban. Labunski je odbio da vrati novac. U pitanju je bilo oko 200 evra jer je Labunski pevao za 500 evra maksimalno - kaže naš izvor i nastavlja:

- Ožalošćeni otac je objavio njihovu prepisku na društvenim mrežama i narod se baš zgrozio. Svi su pevača zamrzeli zbog toga. On je pokušao da se opravda, svi mediji su pisali o tome u Makedoniji. Adam je postao nepoželjan muzičar u rođenoj zemlji zbog toga što nije imao razumevanja za nesreću kroz koju je ožalošćena familija prošla - zaključuje naš izvor.

Redakcija Kurira došla je do poruka koje su razmenili učesnik "Zadruge" i otac pokojnog mladića. Iz nje se jasno vidi da otac očajnički pokušava da vrati novac, ali da pevač za to neće ni da čuje.

foto: screenshot

- Da vas zamolim da me ne uznemiravate po 100 puta. Vi ne razumete. Ja sam taj dan izgubio nastup, pošto je sa vama dogovoren. Je l' jasno?! Ja sam izgubio 500 evra - napisao je pevač.

foto: screenshot

Mladićev otac mu je odgovorio.

- Mislim da to ne može da se poredi. Želja je jedno, a sudbina drugo. Moj gubitak je neuporediv u odnosu na tvoj. Ovo niko nije očekivao, niti se nadao. Ovo nije fer i treba da vratiš pare. Ja sam vas na vreme obavestio da nađete drugu svirku. Treba da vratiš novac - navedeno je u poruci.

Inače, Labunski je skandal-majstor. On je u javnosti postao poznat tokom učešća u "Zvezdama Granda", ali ga je produkcija zbog neprimerenog ponašanja diskvalifikovala sa takmičenja. Kao glavni adut za ulazak u rijaliti bilo mu je to što ga je muvala pevačica Tijana Milentijević tako što ga je, kako je tvrdio, spopala na jednom splavu, ali da on nije bio zainteresovan za nju. Ona je to žustro demantovala, tvrdeći da joj je predložio da prave priču kako bi on postao popularan.

Ljiljana Stanišić

01:29:44 SCENIRANJE 18.09.2022. VERA MATOVIC