ŠOK! INFLUENSERKA LAMBAMBU TVRDI: Govore mi da će mi RASCOPATI lobanju i da njih 10 treba da me ODVALI od one stvari!

Nasilju na društvenim mrežama se po svemu sudeći ne nazire kraj. Jutjub zvezde, influenseri i dalje se bore sa ljudima koji im prete na socijalnim mrežama. Ovoga puta svoju muku je za Kurir podelila pesnikinja, auditorna umetnica Sanja Mikić Lambabu, koja, kako kaže, poslednje tri godine proživljava pakao:

- Jedini razlog zbog kojeg želim javno da se oglasim jeste taj što tome ne pridajemo značaj. Reagujemo tek kada neko izvrši samoubistvo, pa posle retroaktivno žalimo i pitamo se zašto. Ne želim da ćutim i dozvolim grupacijama ljudi da uništavaju druge. Šta god da radim i da sam deklarisana prostitutka, a ne pisac, niko nema pravo da mi preti, vređa i vrši nasilje. U mom slučaju, to je počelo pre tri godine, iako pišem punih devet godina. Nemam ništa protiv negativnih komentara i kritike, još kada je konstruktivna kritika to mi čak i znači. Međutim, proživela sam pakao zbog profila koji su kačili sve što ja objavim na svom uz vređanje, psovke i pretnje - priča Sanja.

Ona ističe da se nasilje na internetu samo širilo iz meseca u mesec. - Dobijala sam najstrašnije uvrede, pretnje, pozivanje drugih da me odvale da ne kažem od čega. Ružni komenetari su se nizali. Svakoga dana sam čitala razne gadosti kako desetorica treba da me odvale od one stvari, da mi rascopaju lobanju, opisivali su šta bi radili sa mojom licem. Obraćala sam se državim organima, ali uglavnom su mi govorili da blokiram profil. Pisala sam krivične prijave i više mi je bilo muka da idem od jednog inpektora do drugog, ali pretnje nisu prolazile - priča ona i nastavlja:

- Kada vidite 100 poruka iste sadržine, onda vam uđe u glavu. Imala sam napad anksiznosu svaki put kada bi mi stigla poruka. Bila sam jako loše. Digitalno nasilje ima iste posledice kao fizičko i psihičko, ali to ljudi ne znaju. Godinu dana nisam pisala, nisam mogla da pronađem motivaciju, šta god da objavim bilo mi je u glavi da će biti iskorišćeno protiv mene. Godinu dana nisam izašla na ulicu. Problem je kada dođe do negativnog ishoda. Imamo toliko primera oko nas, a slepi smo na njih. Ljudi kod nisu upućeni ne znaju šta je digitalna pismenost. Normalno je kada neko iznosi kritičo mišljenje, a ne da vređa, preti, to je poražavajuće. Da sam digla ruku na sebe, dva dana bi se pričalo, trećeg bi bilo zaboravljeno. Postali smo tolerantni na zlostavljače da je meni to van svake pameti - zaključuje ona.

