"NJEGA ŽENA SVAKI DAN TUČE, BRIGA ME I DA GA UBIJE" Miljana Kulić posle susreta sa bivšim pa oplela i po Ivanovoj Jeleni

Miljana Kulić kaže da njenog bivšeg partnera Ivana Marinkovića verenica Jelena Ilić svakodnevno tuče i da je baš briga ako ga ubije! Rijaliti zvezda ušla je nakratko u "Zadrugu 6" i posle dužeg vremena srela se oči u oči sa ocem svog četvorogodišnjeg sina Željka.

- Dok sam se u bolnici borila za život, Ivan je izjavio da mu ne bi bilo žao da umrem! Pošto želi moju smrt, ne bi me čudilo da se upravo to njemu desi, jer ga ona njegova agresivna Jelena tuče svaki dan. Policija im stalno dolazi na vrata! Ne bi mi bilo žao ni da ga ubije, jer ju je sam birao! Ma baš me briga - kaže na početku razgovora Miljana.

Ona dodaje da je strašno to što njen bivši priželjkuje da mu dete ostane siroče.

- Željko nema tatu, a Ivan očigledno želi da ostane i bez majke. Čula sam da je rekao kako će me diskvalifikovati iz "Zadruge" čim budem ušla. Hoće da ostanem bez dinara i da nemam para detetu hleb da kupim. Rođenom sinu želi zlo!

Miljana se osvrnula i na izjavu Jelene Ilić da ona i Ivan planiraju da joj uzmu starateljstvo nad Željkom, jer je psihički nestabilna.

- Ko da ga uzme?! Agresivna ludača, koja priča nepovezano i treba da se leči u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević"?! Kako neko ko tuče svakog ko mu padne šaka može da mi uzme dete?! Ivan nije ni upisan kao Željkov tata u papirima, pa ne može ni da traži starateljstvo! Željku je otac NN lice, a on je samo donor sperme. Ni ne razmišljam o tom čoveku, osim kad pogledam u svog sina, jer mnogo liči na njega - priča Kulićeva, koja na pitanje da li će tužiti Marinkovića za alimentaciju, odgovara:

- Ništa mi od njega ne treba! Umesto da bude srećan što mu nisam tražila da plaća makar minimalnu alimentaciju od 18.000 dinara, on me još provocira.

Miljana uskoro pakuje kofere, jer sa dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom ulazi u rijaliti "Zadruga". Do tada sa njim živi u Nišu kod svojih roditelja Marije i Siniše.

- Zbog mog lošeg zdravstvenog stanja ostali smo kod mojih roditelja. Čim izađemo iz rijalitija, osamostalićemo se. Kupićemo stan ili ćemo izgraditi sprat na porodičnoj kući u Nišu.

