EVO ŠTA SE DEŠAVALO KADA JE MILJANA NAPUSTILA ZADRUGU: Kulićka napravila dramu u studiju, brutalno ponizila Ivana Marinkovića!

Miljana Kulić se vratila u studio nakon suočavanja sa Ivanom Marinkovićem i sumirala utiske sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

- Miljana, svi su iščekivali tvoj susret sa Ivanom. Maji nisi dozvolila da ti priđe. Ivan je rekao da bi te diskvalifikovao za tri dana - rekla je Dušica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam njemu bila samo rijaliti, uhvatio se za mene, branio me je dok nisam ostala trudna. Kakvi su to muškarci? To što je rekao, znači, šta želi svom detetu? Za mene je Ivan pročitana knjiga. Novim učesnicima sam poželela da se aktiviruju. A šta reći o čoveku koji podriguje i pljuje. Sramota me je sa kim sam bila, ali bitno je da imam zlatno dete. Trudiće se da me isprovocira. Mene posle pete sezone "Zadruge", niko neće moći da isprovocira, a kamoli Ivan Marinković. Pokazaću ko je prava Miljana Kulić - rekla je Miljana.

- Ti si emotivna, ti si ta samostalna žena koja je svom detetu obezbedila sve. On može da ti udari na nešto što će te zaboleti - dodala je Dušica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam jaka i poštena, izdržaću sve. Vole me i oni što me hejtuju, jedva čekaju da me vide. Svako ko je zapažen u javnom biznisu, mora da ima i antifanove i ljude koji ga podržavaju. Ti antifanovi troše novac, pišu poruke, uznemiravaju me. Pri tom, na Pink.rs pročitaju sve vezano za mene, a ne zanima ih, više znaju od onih što me vole. Onda ostave komentar: "Koga zanima?". Ivan je meni smešan, ne može da mi isprovocira - nastavila je Kulićeva.

- Ja ti ne verujem ništa. Kad je Ivan hteo da ti pruži ruku, krenula si, pa si tapšnula sebe ovako. Ti njega ne mrziš, ali si ljuta, kivna na njega - dodao je Dejan.

- Ne mrzim ga, naravno. Da je bio normalan čovek, zvao, viđao dete... Verujte, da je bio u bolnici, ja bih se trudila da mu pomognem. To je razlika, on je loš čovek, a ja dobar - rekla je Miljana.

- Ja mogu da se kladim da je njemu teško. Ja imam i dobro i loše mišljenje, mi smo živeli zajedno, kladim se da mu je teško sad - nastavio je Dragojević.

- I ja mogu da se kladim da ćeš sad da razmišljaš o Dalili, ne možeš mene da provociraš - iznervirala se Kulićeva.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 Miljana Kulić izašla iz bolnice neprepoznatljiva