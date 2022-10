"NEMAM NIKAKVE EMOCIJE" Surova ispovest Ivana Marinkovića o Miljani Kulić i sinu, a NJU najviše krivi za SVE!

Ivan Marinković, koji je imao žestoko suočavanje sa Miljanom Kulić, otvorio je dušu i priznao kako se osećao posle susreta sa svojom bivšom s kojom je dobio sina.

- Nje se ništa probudilo, emocija nije bilo. Desilo se ono što sam očekivao od nje. Nekad mi je bude žao, vidim slabost u njoj, ona to ispoljava tako što priča sve što joj je na pameti. Ja sam drugačiji nego pre, mnogo sam stabilniji, zreliji. Psihički sam se pripremio da će doći do tog susreta. Ne planiram da ulazim ni u kakve sukobe. Od nje uvek mogu da očekujem da me juri po kući. Ništa specijalno mi se nije desilo večeras - krenuo je Ivan.

foto: Printscreen

U čemu se temelji ta njena slabost? - pitao je Darko.

- Ne mislim da sam samo ja u pitanju, bez obzira na to što sam jedini muškarac s kojim ima dete. Generalno njen problem je ta neka njena zaostalost u emocijama. Ona stalno traži neku pažnju, da li je imala ili ne, stalno je traži. Rekao sam joj da se stabilizuje. Znam da će se dešavati neke stvari, ali ja ću stati - rekao je Ivan.

Da li si ti mogao da budeš od pomoći tu da se stabilizuje? Da li bi joj pomoglo da si ti bio prisutan u odrastanju tog deteta - nastavio je voditelj.

- Ja mislim da nemam nikakve veze. Probaću da nađem pravu rečenicu. Ja ne mislim da sam ja bitan tu, bez obzira na to što postoji dete. Njoj je bitno da bude u epicentru, njen korak se prati jer ona to želi. Od samog starta sam ja imao jedan cilj, jednu dobru nameru. Ali ništa previše od mene od onoga što mogu da dam, počevši od trenutka kad sam došao u bolnicu kad se sin rodio. Ja sam tad isplanirao kako to treba da funkcioniše. Posle toga ja nisam bio prisutan, ja na drugom mestu, ona ovde, nismo ni mogli da se sretnemo. Tu moramo da krenemo od nule. Moja inicijativa je počinjala kad sam bio na "slobodi", a to je moralo da se uskladi sa njenim vremenom, nisam uspeo da napravim dobar kontakt. Trebaće mi vremena da nađem pravu rečenicu, ako uopšte želim - pričao je Marinković.

- Što se mene tiče, tu postoji samo jedna priča. Vrlo je konkretna. Od dana rođenja sina, do danas, sve može da stane na papir od formata A4. Ja znam istinu, nije mi cilj da nekog ubeđujem. Težim da dođem do nekog nivoa, da to meni odgovara, a bude dobro za dete. To dete je sve vreme ovde, šta sam ja mogao da uradim? - pitao je Ivan.

Pitao si kako je, da li pomisliš na njega? - nastavio je Darko.

- Ja sam vrlo jasno rekao, glupo je da lažem. Ja nemam emocije, možda će me razumeti neko ko je u istoj situaciji, jednostavno je tako. Ja nisam odrastao sa tim detetom. Pitao sam kako je, sigurno me zanima. Ja kad treba pozovem Sinišu ili Mariju. Pričao sam o tom poslednjem susretu. Ja sam medijski aktivan svih ovih godina unazad, duže od Miljane, mene često novinari zovu, postoje teme koje ne želim da dam u novine. To sam izbegao da plasiram u medije. Kad je bilo rođenje, sećaš se, ja sam pokušao da izbegnem, prošao sam samo kratko. Nakon toga je bila žurka u Nišu povodom rođenja deteta, ona je pozvala najviše rijaliti drugara, ja sam rekao da tu neću da se pojavim, da ću doći sutra, prekosutra. Onda su krenule stvari koje su krenule, odmah na Pinku N.N. otac. Miljana je ostala ista. Najvažnije je da kad se ovo završi, dovedem svoj život u normalu. Ne postoji ništa više, ništa manje od toga - ispričao je on.

Kad Miljana kaže da pita za oca, da ona kaže da je u Americi i plače, kako to komentarišeš? - pitao je Darko.

- Dovoljno je poznajem. Šta sad ona priča... Mogu da kontriram i kažem: "Što nisi razmišljala od rođenja?". Sve je moglo da ide normalnim putem. Posle toliko godina će veći problem biti kad prestane medijska popularnost Miljane Kulić. Ona ne može bez toga. Toga se najviše plašim. Za stvari od životnog značaja, ja sam stara čekalica. Ja nemam puno odgovora, imam šta se desilo i moje mišljenje o svemu tome - završio je Ivan.

kurir.rs

