OTKAZALA FILM O SEBI JER NIJE MOGLA DA ČEKA?! Lepa Lukić za Kurir TV šokirala: Snimajte me dok sam živa JEDINO VAM ZABRANJUJEM OVO

Legendarna pevačica Lepa Lukić gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakla dugo iščekivanog filma o njoj.

Naime, pevačica je navela da od tog filma ipak ništa neće biti zbog finansijskih sredstava produkcije.

- Ništa od toga neće biti jer oni ne mogu da nađu finansije za film. Ja sam rekla da dižem ruke od toga i da neću da čekam godinu dana, jer imam svoje planove - rekla je pevačica.

Voditelja Ivana Gajića je interesovalo da li je taj slučaj išao obrnuto jer se obično prvo traže finansijska sredstva pa se tek onda pregovara.

- Ne znam, bila sam više puta na sastanku. Mada svaki put su govorili sledećeg meseca odnosno onog tamo meseca. Videla sam da niko ništa ne zove, pa sam ih pozvala da ih pitam dokle je to stiglo da znam. Međutim, rekli su da još traže novac i tada sam im rekla da dižem ruke - istakla je pevačica.

Pevačica se složila sa voditeljem da je film "Toma" bio pravi uspeh i da bi njen mogao takođe da doživi slično. Mada ona se ipak žestoko protivila tome da se film snima nakon njene smrti.

- Neću dozvoliti da snimaju film kada mene više ne bude. Ne bih ni želela da snimaju o meni film i to ću strogo zabraniti. Snimajte me dok sam živa, šta me snimate kasnije pa izmišljate ko zna šta. Ovako ću bar ispričati istinu celu. Da se ispiča tačno onako kako sam ja rekla, a ne da se dodaje - rekla je pevačica.

Potom je otkrila i kako ona vidi taj film odnosno kako bi trebao da izgleda kada bi se snimao.

- Taj film bi bio od detinjstva. Tri glumice bi me glumile od početka kada sam imala 10 do 12 godina u zadružnom domu gde sam pevala. Potom oko 16 godina na svim radio stanicama, jer se tada nisu snimale ploče. Ja bih takođe birala glumce - rekla je pevačica.

