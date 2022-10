RASKRINKAĆE CELU ESTRADU I OTKRITI SVE SVOJE TAJNE: Kija Kockar sa advokatima piše drugu knjigu! SPREMA SE RUSVAJ

Pevačica i pobednica prvog hiperrijalitija na našim prostorima Kristina Kija Kockar punih pet godina uživa punu medijsku pažnju. Postala je predmet kritika, ali i obožavanja i definitivno sinonim za uspeh u savremenom medijskom sistemu.

Aktivna na više polja, uspešno se bavi pevanjem, influensingom, a jedna je i od najvećih komentatora javnog života Srbije. Brojni skandali koji su obeležili kako njeno učešće tako i period nakon izlaska iz Zadruge, ne prestaju da intrigiraju publiku i javnost do danas. Kockareva je neko kratko vreme u medijskoj ilegali, a Rijaliti plus dolazi do ekskluzivnog saznanja šta sprema bez saznanja predstavnika sedme sile.

- Period nakon završetka rijalitija iako deluje glamurozno, za Kiju je bio izuzetno težak i turbulentan - počinje izvor blizak pevačici.

- Rešila je da napiše drugu knjigu u kojoj će izneti istinu o svemu što se dešavalo nakon prve knjige i daće odgovore na pitanja koja su tamo postavljena, ali su ostala bez dubljeg i detaljnog obrazloženja. Knjiga „Moj potpis“ je izašla odmah nakon Kijine pobede i ona sama ju je percipira kao neku vrstu izuzetno velikog intervjua koji je samo delimično oslikao nju, njena osećanja i promene u životu koje su joj se desile preko noći, protiv njene volje - objašnjava izvor.

Interesantno je da je Kristina radu na drugom književnom delu pristupila izuzetno ozbiljno. Pored prijatelja koje konsultuje kako hronološki ne bi preskočila neki detalj, ona je angažovala i mali tim advokata.

- Kristina je počela da piše. Ne želi da žuri i ne želi da nešto preskoči. Tačno je da se često konsultuje i sa nekoliko advokata jer želi da sve iznese, a da ne povredi privatnost onih o kojima piše, pa želi da se i pravno i umetnički zaštiti i osigura. Jedna od najvećih dvojbi joj je da li će o ljudima koji su je sabotirali i koji su joj naudili kako privatno, tako i poslovno pisati pod pravim imenima ili će im nadenuti nova imena - završava izvor razgovor za Rijaliti plus.

Prva knjiga Kristine Kije Kockar „Moj potpis“ koja je izašla 2018. godine doživela je dva izdanja, a prodata je u rekordnom roku.

- Knjiga „Kija, moj potpis“ je moja istina, moja autobiografija o stvarima koje su mi se desile u životu. To je samo mali deo i odgovor na pitanja koja su mnoge zanimala. Kad kažem mali deo, zaista mislim mali. Moj život je pun padova, uspeha, sreće i nesreće kao i kod svakog čoveka, ali ipak na moj način - rekla je tada Kockareva.

