"ZA 30 GODINA SAMO SAM JEDNOM TO URADIO" Aco Pejović otkrio detalj iz života koji niko nije znao, tad mu je bilo NAJLEPŠE (VIDEO)

Pevač Aco Pejović najavio je novogodišnji nastup "Ponoć je sa Pejovićem" na Beogradskom sajmu koji je već zakazao, a onda otkrio i pojedinosti iz privatnog života.

Pejović je na početku rekao kako provodi svaku Novu godinu i šta za njega taj dan predstavlja.

foto: Kurir/Sandra Rilak

- Ja se opustim svake godine, svaki nastup mi je isti, Nova godina kao Nova godina, to je samo okretanje novih datuma. Tradicija je da se slavi i proslavlja - kaže pevač, a na pitanje da li postoje datumi kada nikako ne radi, odgovara:

- Ima datuma kada ne pevam, Vaskrs, Božić, slava...

Nedavno je Aco proslavio diplomiranje njegove naslednice, a sada je progovorio o provodu.

foto: Kurir/Sandra Rilak

- Sjajno, skupilo se odabrano društvo, rodbina, prijatelji, da to obeležimo, bilo je zaista sjajno. Oduvek važi da su očevi slabi na ćerke. Bilo je toga da me upoznaju sa jačim polovinama, odrasli su ljudi, meni je to okej - kaže Pejović.

Inače, pevač je samo jednom za 30 godina sa porodicom proslavio Novu godinu.

foto: Kurir/Sandra Rilak

- Porodica 30 godina nije sa mnom za Novu godinu, samo jednom nisam radio. Novu godinu sam jednom dočekao u Rimu sa porodicom, ta mi je jedna od lepših u životu - rekao je on.

Kurir.rs/K.Đ/D.P.

Bonus video:

01:07 Aca Pejović ćerki napravio žurku, došlo pola estrade