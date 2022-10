PRONAŠAO CEVČICE U STANU?! Marko Bulat ugledao OVO, pa se sukobio sa ženom?

Marija Bulat pretukla je supruga, pevača Marka Bulata, koji je zbog povreda završio u Urgetnom centru. Folker je optužio ženu za nasilje, a sad su isplivali novi detalji drame u njihovom domu.

Naime, Marija Bulat je supruga Marka Bulata sinoć navodno udarala rukama i nogama po telu, šutirala ga i ogrebala noktima, ali nije bilo upotrebe predmeta u tuči.

foto: Damir Dervišagić

Marko tvrdi da već duže vreme trpi psihičko nasilje i da je ranije bilo fizičkog kontakta između njih tog tipa.

Ovog puta svađa je navodno izbila jer je Marko navodno suprugu nazvao "narkomanom", nakon što je u stanu pronašao "neke cevčice", koje je nosio na DNK analazu i navodno je utvrđeno prisustvo psihoaktivnih supstanci.

foto: ATA Images

Marija je to negirala kad joj je rekao i u besu mu navodno udarila par šamara, počela da ga šutira nogama i grebe.

Podsetimo, Marko je sedam godina u braku sa Marijom, a i ranije su imali probleme.

Marija Bulat je pre svadbenog veselja, koje je par za prijatelje i rodbinu orgaizovao 2015. godine izgubila bebu, a na sve to par meseci kasnije bila je privedena zbog droge.

foto: Printscreen/Pink

Bivši Marijin dečko, koji je zaslužan za sve njihove probleme, po priči supružnika, bio je nasilnik zbog kojeg je svojevremeno ona završila i u bolnici.

Inače, Marija je sada negirala da je povredila supruga, te je objasnila da je nije u mogućnosti da to uradi. Marija je otkrila da je dobila zabranu prilaska, a da Bulat sve ovo radi kako bi je povredio.

foto: Damir Dervišagić

- On sve to radi jer želi da me povredi. Ja sam povezivana sa mnogim stvarima do sada, i mogu da kažem da je to sve zbog njega. Ovo je način da me ostavi. Očigledno ili me ne voli, ili ne želi da živi sa bolesnom ženom - pričala je Marija.

Kurir.rs

Bonus video:

00:38 Nataša Bekvalac se udaje 4. put?