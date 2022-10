"SAZNALA SAM DIJAGNOZU I SAMO SAM HTELA DA LEGNE PORED MENE!" Marija Bulat očajna zbog Marka: Više me ne voli, hoće da me POVREDI

Kako je Kurir prvi objavio, pevač Marko Bulat prijavio je suprugu Mariju za nasilje, a zbog povreda koje mu je nanela završio je u Urgentnom centru.

Ona je u razgovoru sa nama negirala da je povredila supruga, te je objasnila da je nije u mogućnosti da to uradi. Sada je otkrila da je dobila zabranu prilaska, a da Bulat sve ovo radi kako bi je povredio.

- Meni je određena zabrana prilaska. Ne znam šta bih rekla, žena ga pretukla, mislim to je strašno - započela je Marija, pa dodala:

- On sve to radi jer želi da me povredi. Ja sam povezivana sa mnogim stvarima do sada, i mogu da kažem da je to sve zbog njega. Ovo je način da me ostavi. Očigledno ili me ne voli, ili ne želi da živi sa bolesnom ženom.

- On nije zadovoljan svojom karijerom, iako sam rekla da neću ništa loše reći za njega jer je on otac moje dece, ovo je stvarno strašno. Marko svakako ne može da ukalja moj ugled, može samo da utiče na našu decu, ali očigledno je da radi sve da mi ih oduzme. Generalno, ja kad bih progovorila o svemu, to bi bilo strašno. Ja nisam javna ličnost, nikad nisam ni želela da budem, postala sam to jer sam njegova žena. Sve sam uradila da mu rodim decu, i sada se ovako nešto dogodi - istakla je ona, pa dodala:

- Nije mi jasno, dogodi se pedofilija i ne dogodi se ništa, a ljudi su se uhvatili za mene. Ja sam ta koja je etiketirana zahvaljujući njemu. Narušenog sam zdravlja, totalno je glupo polemisati više o tome, i pričati ružno o nekome ko ti je rodio decu.

- Pročitala sam da je on hirurgiji. Ne, ja nisam mogla tako da ga povredim. To nije moguće - rekla je Marija.

- Svuda postoje rasparave, ali on se predtavlja kao veliki vernik, ali sve ovo jako dugo traje. On nas ostavlje već šesti put - dodala je gospođa Bulat.

- Ja sam juče bila kod doktora, saznala sam dijagnozu koja nije bila prijatna, i jedino što sam ga zamolila jeste da legne pored mene, to je sve. Ovo je način da me ostavi. Samo ću reći da svako beži od bolesti i obaveza, i da je napad najbolja odbrana - rekla nam je ona.

