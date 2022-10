ŠUŠKA SE DA ZVEZDAN SLAVNIĆ GAJI EMOCIJE PREMA MAJI? Zadrugari totalno razotkrili njihove namere, pa došli do OVOG zaključka

Već duže vreme se šuška o odnosu između starlete Maje Marinković i Zvezdana Slavnića, a dok neki tvrde da žestoki momak gaji emocije prema Maji, drugi smatraju da ipak, do nečeg više od prijateljstva neće doći.

Naime, zadrugari su komentarisali video klip Maje Marinković i Zvezdana Slavnića, Ivan Marinković je iskoristio tu priliku, te je razotkrio njihove namere.

- Sanja je iznela svoj stav i kako ona ta vidi. Miki je mnogo iskusniji od tebe u rijalitiju, a ti se trudiš - rekao je Ivan.

- Šta god ja rekao do kraja ti ćeš reći da je to Miki - rekao je Mikica.

- Upozorio sam vas da vam one nisu prijatelji i da treba sami da se družimo - rekao je Miki.

foto: Printscreen YouTube

- Šta mene svi treba da izbegavaju? - pitala je Maja

- Mikica nema svoje mišljenje, ovo je Mikijevo - rekao je Ivan.

- Kako ako smo on i ja u kontri sad - rekao je Miki.

- Istrpi kritiku, dijalog nije upadanje u reč. On mišljenje nije imao od početka, počeo je da bude aktivan kao i Zvezdan, a bili su mutavi. Više emocija ima Mikica ka Maji nego Zvezdan. On ima više šmeka, a čak i da ima nešto prema Maji on ume vrlo dobro to da sakrije i vodi. I možda nikad nećemo saznati da Zvezdan ima nešto, neko ima jači mehanizam - rekao je Ivan.

- Ne govorim ne istinu nego činjenice. Što ste zvali Maju na razgovor o ponašanju prema Zvezdanu pre tri nedelje? - pitala je Sanja.

foto: Printscreen YouTube

- Nismo. Komentarisao sam Zoricu i ježenje - rekao je Mikica.

- Jedva čekam da se desi ono što će se desiti - rekča je Sanja.

- Ivanova prljava igra, ima prava da misli - rekao je Mikica.

- Daj ne se*ite, gde se Mikica loži na Maju - rekao je Miki.

- Služba je služba, družba je družba - rekla je Sanja.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji