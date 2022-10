"DOLAZILO JE DO TRZAVICA, NE SAMO NEVERSTVA" Boban Rajović u braku je 30 godina, zamalo da se RAZVEDE, evo kako je IZGRADIO ODNOS

Pevač Boban Rajović progovorio je o svom životu i otkrio zanimljive detalje.

On je otvorio dušu o ženi i porodici i priznao da li će se snaći u ulozi dede.

Ti si glavni piroman, koja pevačica je prošla kroz tvoj krevet?

- Nijedna, ne mogu da kažem da nije, jer mi niko ne bi poverovao, ali i da jeste prošla, sigurno ti ne bih priznao. Bilo je flertovanja... Sve moje koleginice poštujem, cenim i volim, izgledaju dobro, izazovne i kojima bih čistu desetku dao i tu se priča završava, jer će se supruga naljutiti, kada bih se bavio tim stvarima, ne bih gledao da mi to bude koleginica.

Kako sačuvati brak?

- Ja sam od tih muškaraca koji napolju može da pogleda drugu ženu, ali uvek dođe kući kod svoje. A druga stvar je fleksibilnost, razumevanja, u mom slučaju je 30 godina braka, i ona je ta koja je progutala tih stvari više. Naš posao je takav kakav jeste, neizbežno je raditi 158 nastupa, a da ne upadneš u iskušenje, da ne dođeš u komunikaciju sa nekom mlađom curom, ali sve je pitanje koliko si jak karakterno da ostane na tome. Uvek će biti trzavica, sve manje i manje je trzavica i moja lepša polovina i ja postajemo sve normalnije i normalnija, a i ja postajem ozbiljniji.

Da li si spreman na ulogu dede?

- Definitivno, biću najluđi deda, jedva čekam da postanem, ostanem se mlado i pun energije i zaboravim da imam 50 godina, ali jedva čekam da se mali unuk rodi, da se igram sa njim!

Najavljivao si mnoge medijske ratove? Da ćeš o mnogim pevačima mnogo što šta reći?

- Možda sam bio u alkoholisanom stanju. Moguće da sam tako nešto izjavio, ali medijske ratove definitivno neću objavljivati, ako sam rekao, onda sam budala. Nisam neko ko bi to radio. Nemam potrebe za tim, verovatno bi postojao neki razlog koji bi me naveo na to. Ima i sujete i ljubomore, i spletkarenja, ali sam iznad toga.

Da li se i dalje javlja maserka koja je mogla da ti uništi brak?

- Mogu ti reći da mi je taj naslov doneo trzavica u braku, ja sam to lupio, a onda je supruga reagovala na to, a pre će biti da je obrnuto, pošto se javlja muški maser, ja više reagujem.

Da li je postojala mogućnost razvoda?

- Pa jeste, pazi, to je 30 godina braka, tu se toliko stvari izdešavalo i stvarno, dolazilo je do raznih trzavica, nije samo neverstvo, raznih događaja je tu, ali ja mislim da smo supruga i ja neko ko je daleko bio od toga, za razliku od nekih brakova. To su neke prepirke koje su trajale dan, dva, možda tri.

