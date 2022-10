NASTAĆE HAOS NAKON OVOGA! Oglasila se supruga Miljana Vračevića posle INCIDENTA sa Ivanom Marinkovićem, imala samo ovo da poruči

Andrea Vračević, supruga učesnika "Zadruge" Miljana Vračevića, oglasila se nakon incidenta koji je izazvao njen muž.

Naime, Miljanu su teško pali negativni komentari Ivana Marinkovića na račun njegovih prijatelja Mikija Đuričića, Zvezdana Slavnića i Mikice Bojanića, koji su, kako smatraju zadrugari, u "klanu".

foto: Printscreen/Zadruga

Miljan je krenuo na Ivana, incident je srećom sprečen, a celokupnu situaciju prokomentarisala je Vračevićeva supruga.

foto: Printscreen/Zadruga

Nažalost, u današnjem svetu ima jako malo pravih i iskrenih prijatelja i kada to pokažete javno, a posebno na nacionalnoj televiziji, mnogima unutra to smeta, jer im ide u korist da se oni svađaju, ali tu je najjača četvorka "Zadruge 6" koja pokazuje prave vrednosti, a to je - odanost, prijateljstvo i međusobno poštovanje! Samo napred, želim im da posle ovoga budu još jači - zaključila je ona.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji